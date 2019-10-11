Топ-5 корисних б'юті-порад на всі випадки життя

Ілюстративне фото (pexels.com)

Блогер поділилася ефективними лайфхаками

Б'юті-блогер Ірина Шарк, яка раніше перерахувала основні помилки у догляді за волоссям, вирішила поділитися корисними і ефективними б'юті-порадами. Свої лайфхаки вона опублікувала у своєму Instagram-акаунті, зазначивши, що вони дійсно працюють.

Наносьте зволожуючий засіб відразу після того, як вмилися.

Інакше приблизно через хвилину тонка водна плівка випарується і шкіра почне втрачати вологу.

⠀

Якщо у вас проблемна шкіра і прищі часті гості на вашому обличчі, то у мене є крутий лайфхак, почніть частіше міняти наволочку на подушці, кожні 3 дні.

Насправді наволочка накопичує багато різних бактерій в собі, особливо якщо у вас жирна шкіра обличчя або голови. Спробуйте, і ви відразу помітите результат.



⠀

Ілюстративне фото: (pexels.com)

Пийте воду з лимоном.

Одразу ж як прокинулися, видавіть в чашку з гарячою водою часточку лимона і випийте натщесерце. Лимонна вода виводить токсини, які провокують висипання. Протипоказання: індивідуальна непереносимість, проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

⠀

Наносьте крем правильно.

Не треба розмазувати його по обличчю, а гарненько втирайте масажними рухами протягом пари хвилин.⠀



⠀

Ілюстративне фото: (pexels.com)

А тепер увага, крутий лайфхак від актриси Кейт Мосс.

Щоб видалити з обличчя сліди втоми, набряклості, надати обличчю свіжості, наберіть в раковину крижану воду, наріжте туди огірок і занурте в цей склад обличчя на секунду. Шкіра скаже вам спасибі. Протипоказання: купероз.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

Раніше б'юті-блогер Ірина Шарк розповіла, як приготувати просту маску "два в одному", яка зміцнить волосся і додасть йому блиск, а також поліпшить шкіру обличчя.