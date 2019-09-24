ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Топ-5 помилок у догляді за волоссям⠀

Lite » Краса 24.09.2019 - 08:34
Топ-5 помилок у догляді за волоссям⠀
Ілюстративне фото (pexels.com)

Б'юті-блогер поділилася важливими рекомендаціями

Здавалося б, що може бути простіше, ніж догляд за волоссям. Але не тут-то було - дівчата часто роблять однакові помилки, які дуже негативно позначаються на шевелюрі. Б'юті-блогер Ірина Шарк перерахувала в своєму Instagram-акаунті 5 найбільш популярних помилок, які краще не повторювати. До речі, раніше вона ділилася порадами, як зупинити випадіння волосся ы відростити пишну шевелюру.

Що ви робите не так:

Не мийте волосся гарячою водою

Гаряча вода порушує структуру волосся, а також активізує роботу сальних залоз. Крім цього, висока температура води не дуже підходить для фарбованого волосся. Мити голову потрібно теплою або злегка прохолодною водою.

Підбираєте шампунь не за типом шкіри

Важливо пам'ятати, що основна функція шампуню це очищення шкіри голови, а не самого волосся. Тому якщо у вас, наприклад, січуться кінчики, а шкіра голови жирна, то шампунь повинен бути для жирного волосся, а не для сухого, як може здатися.

Топ-5 помилок у догляді за волоссям⠀

Ілюстративне фото: (pexels.com)

Забуваєте використовувати термозахист під час гарячої укладки волосся.

Завжди наносьте термозахист перед використанням фена та праски.


Топ-5 помилок у догляді за волоссям⠀

Ілюстративне фото: (pexels.com)

Забуваєте регулярно очищати гребінець для волосся

З часом у гребінці накопичується багато бруду (залишки косметичних засобів, бруд і т. д.) тому важливо регулярно його мити.

Неправильно розчісуєте волосся

Важливо починати розчісування волосся не з коренів, а з кінчиків.

Топ-5 помилок у догляді за волоссям⠀
Ілюстративне фото: (pexels.com)

Раніше б'юті-блогер Ірина Шарк розповіла, як приготувати просту маску "два в одному", яка зміцнить волосся і додасть йому блиск, а також поліпшить шкіру обличчя.

Як зупинити випадіння волосся і відростити пишну шевелюру: ефективні поради Експерт назвала кращі продукти для краси шкіри і волосся
Новини України волосыкрасота
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся