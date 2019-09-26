Топ-5 ошибок, которые мешают похудению

Правильно питаетесь и занимаетесь спортом, а вес все не уходит? Диетолог Наталья Кошкина перечислила на своей странице в Instagram возможные причины того, почему так происходит. К слову, ранее она делилась эффективными способами уменьшить потребление калорий без особых усилий.

По мнению эксперта, вот топ-5 ошибок, которые мешают похудеть.

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1. Фокус на углеводах вместо калорий.

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Худеем мы только тогда, когда потребляем калорий меньше, чем расходуем. Углеводы тут совсем ни при чём, наоборот, медленные углеводы необходимы, чтобы давать нам энергию, питательные вещества, насыщать и уменьшать тягу к сладкому. Отказываться от них нельзя, а многие худеющие смертельно боятся углеводов и исключают их из рациона. Надеюсь, вы не из их числа?

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2. Фокус на ограничении вместо умеренности.

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Запретный плод сладок, помните же? Когда запрещаете себе что-то, то его притягательность увеличивается! Лучше не запрещать, а стремиться к осознанному отступлению от правил с чувством меры. Например, не запрещайте себе любимую шоколадку, а научитесь получать удовольствие от пары маленьких кусочков, но не съедать целиком.

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Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Фокус на совершенстве вместо прогресса.

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Перфекционизм только мешает и приводит к мышлению "всё или ничего". Не стремитесь питаться идеально, а соблюдайте всё достаточно хорошо, без фанатизма.

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4. Фокус на кардио вместо силовых.

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Худеть надо за счёт потери жировой массы, а не мышечной. Мышцы потребляют много энергии и надо всеми способами их сохранять, поэтому не пренебрегайте силовыми тренировками.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Фокус на конечной цели вместо маленьких побед.

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Не ругайте себя за каждый промах, держа в голове заветную цель. Вместо этого хвалите себя за каждый маленький успех, фокусируйтесь только на этом.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что ранее эксперт по похудению Катя Медушкина рассказала, как избежать чувства голода в процессе похудения.