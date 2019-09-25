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Как оставаться стройной: 7 принципов, которые уберегут фигуру после похудения

Lite » Красота 25.09.2019 - 22:33
Как оставаться стройной: 7 принципов, которые уберегут фигуру после похудения
Иллюстративное фото (pexels.com)

Диетолог рассказала, что поможет не поправиться снова после похудения

Правильное питание — это не краткосрочные ограничения в еде, а настоящая философия жизни, когда ты понимаешь, как продукты влияют на организм и сознательно выбираешь для себя самое лучшее — то, что приведет к здоровью. Диетолог Наталия Самойленко рассказала на своей странице в Instagram, как не набрать вес снова после того, как вы наконец-то его сбросили. К слову, ранее она поделилась правилами здорового рациона для стройности и энергичности.

Эксперт перечислила 7 принципов, которые уберегут вашу фигуру после того, как вы уже похудели и помогут всегда оставаться в стройности.

1. Умеренность.

Не переедайте и следите за размерами порций, особенно фруктов и сладкого. Кусочек торта не причинит такого уж большого вреда, если вы знаете, когда, в каких количествах и с какими продуктами его сочетать.

2. Пейте воду.

Вода влияет на скорость обменных процессов, в том числе и на процессы похудения. 30 мл на 1 кг идеальной массы тела = столько воды вам нужно выпить за день.

Как оставаться стройной: 7 принципов, которые уберегут фигуру после похудения

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Помните про правило экватора.

После 15:00 метаболизм углеводов в организме замедляется, по этой причине углеводы лучше сместить в первую половину дня. После 15:00 старайтесь не есть сладкое и мучное, каши и пасту, крахмалистые овощи, а также продукты, повышающие инсулин: молоко и сырники, красное мясо.

4. Помним о феномене сумо.

Если к экватору (15:00) мы имеем больше приемов пищи, чем после — вес будет падать. Если наоборот - расти.


Как оставаться стройной: 7 принципов, которые уберегут фигуру после похудения

Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Не пропускайте обед и завтрак.

Завтрак и обед — стратегически важные приемы пищи. Пропуская их, мы замедляем метаболизм и обрекаем организм на голод в первой половине дня. Он обязательно наверстает упущенное вечером и попросит на ужин самую вредную еду.

6. Будьте осторожными со сладким.

Вашему организму 200-250 г фруктов, 20-30 г сухофруктов или 20-30 г черного шоколада в первой половине дня будет вполне достаточно. Помните, что чрезмерное употребление десертов и фруктов будет способствовать набору веса.

Как оставаться стройной: 7 принципов, которые уберегут фигуру после похудения

Иллюстративное фото (pexels.com)

7. Вместо латте и капучино — черный кофе.

Организм воспринимает кофе с молоком, как отдельный прием пищи. Очень вредны для фигуры сладкие сиропы или сливки. В хит-параде "жидкие калории" также пакетированные соки, молоко и сладкие газированные напитки.

Как оставаться стройной: 7 принципов, которые уберегут фигуру после похудения
Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что диетолог Светлана Конакова рассказала о правилах идеального завтрака.

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