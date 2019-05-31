Нестареющая Барби: 49-летняя Дженнифер Лопес покоряет сеть молодым внешним видом

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Певица готовится к своему концертному туру

Дженнифер Лопес, которая 24 июля отметит 50-й день рождения, вовсю готовится к этому важному событию. 7 июня певица отправляется в тур под названием Its My Party. Она регулярно показывает тренировки в спортзале и другие важные этапы подготовки. А сегодня продемонстрировала партнеров. Им стал знаменитый американский бренд Guess – дизайнеры этой марки уже представили первый образ, созданный под вдохновением от знаменитой красавицы.

Дженнифер в дениме от Guess (фото: instagram.com/jlo)

Она опубликовала серию фото в стильном молодежном образе: белые обтягивающие легинсы, короткая джинсовая куртка с разработанным сцециально для нее принтом. Картинка в духе творчества Энди Уорхола и с надписью "Дженнифер Лопес. Its My Party" получилась яркой и стильной. Дополнили образ светло-зеленые кроссовки, собранные на затылке в пучок волосы и огромные серьги-кольца. "Я в восторге от моего костюма!", – написала знаменитость. На официальной странице Guess также появился соответствующий пост: "Давайте начнем эту вечеринку! Представляем @guess x @jlo в качестве официальных партнеров для концертного тура #JLoItsMyParty".

В начале лета певица отправляется в тур, посвященный дню ее рождения (фото: instagram.com/guess)

Поклонники, помимо яркого образа с портретом певицы, как всегда отметили и ее нестареющий внешний вид. К слову, Дженнифер на фото действительно выглядит невероятно молодо и свежо.

Деним никогда не выглядел так восхитительно

Я надеюсь, что это будет очень скоро доступно и по всему миру

Королева

Не могу дождаться твоего концерта

Это так прекрасно!

Бомба!

Я хочу пиджак. Нестареющая Барби!

Где можно купить такой жакет?

Эта куртка – все, что мне нужно!

Ты выглядишь сногсшибательно

Живая икона

Дженнифер и Алекс на Балу Института костюма (фото: instagram.com/jlo)

К слову, еще одна тема, которая волнует поклонников – свадьба Дженнифер и ее жениха, бейсболиста Алекса Родригеса. Дата события объявлена не была, поэтому фанаты ждут какой-либо информации от певицы. Но она в одном из недавних интервью призналась, что спешить с таким важным решением не намерена. Графики обоих знаменитостей в этом году весьма насыщенные, а они желают сделать все на высшем уровне. Поэтому готовы подождать, но сделать все идеально.