Топ-5 лайфхаков Дженніфер Лопес, як виглядати і відчувати себе в 50 на 35

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Неймовірно, але факт – співачці сьогодні виповнюється 50 років

Дженніфер Лопес – справжнє джерело натхнення. Сяюча шкіра, підтягнуте тіло, розкішне волосся – на її зовнішність можуть рівнятися навіть юні зірки. А про енергійность, працездатность та невгамовний творчий потенціал співачки просто ходять легенди.

Дженніфер Лопес сьогодні відзначає своє 50-річчя (фото: instagram.com/jlo)

Вона встигає поєднувати бурхливе особисте життя з роботою і материнством. Вона знаходить час на спортзал, на захоплення і родичів. Вона вміє в кожен проект вкласти душу, змусивши шанувальників закохатися в нього... З такої жінки потрібно брати приклад! Отже, вивчаємо головні принципи зірки, які потрібно взяти до уваги, щоб виглядати і відчувати себе, як мінімум, на 10 років молодше.

Дженніфер Лопес точно знає секрет вічної молодості! (фото: instagram.com/jlo)

Цінувати свою унікальність

Дженніфер регулярно і наполегливо трудиться над своїм тілом. Підтвердження тому ви завжди можете на її сторінці в Instagram. Але що ще важливіше – вона з юності вміє приймати себе. Сьогодні форми Дженніфер – її головна прикраса і предмет гордості (а у деяких – заздрості). Але так було не завжди. В молодості зірки на піку популярності була худоба, і тільки віра в свою унікальність і повне прийняття допомогли актрисі і співачці домогтися немислимих висот.

Дженніфер обожнює спорт (фото: instagram.com/jlo)

Не перевантажувати шкіру

Здавалося б, зірка такої величини у догляді за собою напевно перепробувала все на світі. Насправді співачка – прихильниця мінімалізму у догляді за шкірою, і її девіз: "менше – значить більше". В косметичці Дженніфер давно оселилися кілька улюблених засобів, головні з яких – продукт для якісного очищення шкіри, а також для зволоження і захисту її від ультрафіолетових променів.

Деколи чим простіше, тим краще, впевнена співачка (фото: instagram.com/jlo)

Не жаліти себе

Втому, стрес, перевантаження, поганий настрій... Всі ці звичні кожній з нас фактори часто заважають не те що відправитися в спортзал, а навіть встати вранці з ліжка. Дженніфер давно взяла за правило не реагувати на них. Яким б не задався день, він почнеться з йоги і медитації, а продовжиться десь на тренуванні. Тому що активность вкрай важлива не тільки для стрункості, але і для порядку в голові і життєвого ентузіазму в цілому, впевнена знаменита красуня.

Дженніфер не любить силдеть на місці (фото: instagram.com/jlo)

Не порівнювати себе ні з ким

Дженніфер давно зрозуміла, що порівняння з більш "молодими", "успішними", "красивими" – хибний шлях, який призводить лише до стресу, а потім – до непотрібних зморшок. Тому вона просто навчилася перемикати свою увагу на щось більш конструктивне. А якщо все ж її відвідує невпевненість в собі, вона... танцює! За словами Джей Ло, танець – найкращі ліки для підняття самооцінки, настрою та припливу ендорфінів у кров. А до того ж він має приємний бонус у вигляді струнких ніг і пружних сідниць.

Дженніфер Лопес любить захоплювати мережу фото в купальниках (фото: instagram.com/jlo)

Вміти відпочивати

Дженніфер не раз розповідала про головні секрети своєї краси. Скажіть "ні" кави, алкоголю, сигаретам, бургерам і бурхливому нічному життю, і ваша шкіра скаже вам "так", впевнена Лопес. Сама вона давно вже харчується корисною їжею і п'є багато води. Не забуває зірка і про регулярні походи до косметолога. Але є ще один секрет свіжості, який не можна упускати з виду – повноцінний відпочинок. В гонитві за молодістю ми часто втрачаємо найголовніше, розповідає Дженніфер. Іноді все, що потрібно, щоб шкіра стала сяючою, чистою і без набряків – просто виспатися.