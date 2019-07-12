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Соблазнительная кошечка: Дженнифер Лопес подчеркнула спортивную фигуру костюмом с забавным принтом

Lite » Мода 12.07.2019 - 22:31
Соблазнительная кошечка: Дженнифер Лопес подчеркнула спортивную фигуру костюмом с забавным принтом
Дженнифе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

49-летняя звезда примерила спортивную форму из новой коллекции

Дженнифер Лопес в свои 49 лет может легко дать фору более молодым коллегам. Это касается как многочисленных выступлений – сейчас певица активно гастролирует со своим туром в честь грядущего 50-летия звезды. Так и фитнес-достижений. Фигура артистки отточена до мелочей. И Дженнифер с удовольствием показывает, какие упражнения выполняет, чтобы выглядеть столь спортивно и совершенно.

Соблазнительная кошечка: Дженнифер Лопес подчеркнула спортивную фигуру костюмом с забавным принтомДженнифер в костюме с забавным принтом (фото: instagram.com/jlo)

Несколько часов назад она поделилась новым фото, где в центре внимания – железный пресс, пышная грудь, накачанные руки, безупречные бедра и… спортивный костюм с «кошачьим» принтом. Белый топ и легинсы с высокой посадкой из новой коллекции Niyama Sol щедро украшены крупными цветами, из которых «выглядывают» забавные морды котов. Что ж, такая расцветка точно добавит позитива и гибкости к спортивным занятиям! Дополняют образ Дженнифер безупречный макияж и укладка. Выглядит Лопес, как всегда – просто безупречно.

Соблазнительная кошечка: Дженнифер Лопес подчеркнула спортивную фигуру костюмом с забавным принтомБезупречное тело звезды – результат тренировок (фото: instagram.com/jlo)

Разумеется, армия фанатов популярной певицы буквально за несколько часов засыпала ее лайками и комментариями. Которые, впрочем, и сейчас появляются под фото.

Соблазнительная кошечка: Дженнифер Лопес подчеркнула спортивную фигуру костюмом с забавным принтомДженнифер давно сотрудничает с брендом Niyama Sol (фото: instagram.com/jlo)

Напомним, артистка лично приложила руку к дизайну некоторых линий этого бренда спортивной одежды. Она не раз признавалась, что не мыслит свою жизнь без спорта, а одежда – немаловажный фактор в этом занятии. Чтобы по-настоящему получить удовольствие от процесса и результата, вы должны подобрать не только вид нагрузки и тренера, но и безупречную форму. Что, теперь у Джей Ло и всех ее фанатов есть такая возможность.

Соблазнительная кошечка: Дженнифер Лопес подчеркнула спортивную фигуру костюмом с забавным принтомВосхищать поклонников энергичностью и красотой – любимое хобби Джей Ло (фото: instagram.com/jlo)

К слову, будущий муж певицы – спортсмен Алекс Родригес – также любит оттачивать свою безупречную форму активными тренировками. Порой они с Дженнифер принимаются за дело вместе. Сейчас, когда певица на гастролях, она также старается уделять разминке достаточно времени.

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Новости Украины певецДженнифер Лопесмода
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