Топ-5 эффективных упражнений для красивой попы

Вам понадобятся только фитнес-резинки
Хотите убрать “попины” ушки и придать попе красивую форму, ну просто-таки "как орех"? Фитнес-тренер Ксения Хазова, которая ранее рассказала, как убрать жир на животе, на своей странице в Instagram показала несколько очень эффективных упражнений с тканевыми резинками именно для этой проблемной зоны.
Она отметила, что работать нужно до ощущения жжения.
Топ-5 убойных упражнений для упругих ягодиц:
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Видео: (instagram.com/kssorok)
Топ-5 упражнений для идеальной растяжки на все группы мышц
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Иллюстративное фото (outsideonline.com)
В этой тренировке я советую использовать фитнес-резинки, они создают дополнительное натяжение и сопротивление.
Напомним, ранее фитнес-тренер Ксения Хазова продемонстрировала топ-7 упражнений, которые заменят вам тренажерный зал. Для их выполнения понадобятся фитнес-резинки.