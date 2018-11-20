ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Топ-4 совета, которые помогут избавиться от сухости губ

Lite » Красота и Здоровье 20.11.2018 - 17:45
Топ-4 совета, которые помогут избавиться от сухости губ
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Зимой губы сохнут особенно часто

Сухость губ может преследовать круглый год подряд, однако зимой подобная проблема с губами возникает значительно чаще. Оновной причиной пересыхания кожи является морозная и ветреная погода, а также недостаточное увлажнение, передает Cosmo.

Пей больше воды

Как известно, обезвоживание приводит к пересыханию кожи, включая кожу губ. Поэтому важно помнить о насыщении организма влагой. Рекомендуется пить не менее 1,5 л чистой воды в день, чтобы поддерживать нормальный водный баланс тела.

Пользуйся бальзамом

Если губы пересыхают достаточно часто, то следует задуматься о преобретении бальзама. Они защищают кожу от повреждения. К тому же, на них помады ложатся ровнее. Рекомендуется использовать бальзамы под матовые помады, так как они могут слишком пересушить кожу.  

Топ-4 совета, которые помогут избавиться от сухости губ

Не облизывай губы на морозе

Это правило касается не только морозной погоды, так как таким образом переносятся все бактерии из ротовой полости на губы. А если там есть трещинки, то есть риск получить заеду - заболевание слизистой оболочки и кожи углов рта. Также важно помнить, что регенерация кожи в области губ очень медленная.

Делай маски для губ

Можно купить готовые маски для губ или просто наносить масла-основы на губы за несколько часов до сна. Это смягчит кожу, насытит ее влагой и защитит от дальнейших повреждений. Мед является идеальным средством от сухости губ, так как он - природный увлажнитель и содержит массу полезных витаминов. 

Напомним, что диетолог рассказала, почему нельзя исключать макароны из рациона.

Мы писали, что ученые выяснили, почему людям нравится пить кофе.

Ранее мы показывали 5 способов, которые помогут избавиться от жировых скоплений в области талии.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины здоровье
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь