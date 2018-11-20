Топ-4 совета, которые помогут избавиться от сухости губ

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Зимой губы сохнут особенно часто

Сухость губ может преследовать круглый год подряд, однако зимой подобная проблема с губами возникает значительно чаще. Оновной причиной пересыхания кожи является морозная и ветреная погода, а также недостаточное увлажнение, передает Cosmo.

Пей больше воды

Как известно, обезвоживание приводит к пересыханию кожи, включая кожу губ. Поэтому важно помнить о насыщении организма влагой. Рекомендуется пить не менее 1,5 л чистой воды в день, чтобы поддерживать нормальный водный баланс тела.

Пользуйся бальзамом

Если губы пересыхают достаточно часто, то следует задуматься о преобретении бальзама. Они защищают кожу от повреждения. К тому же, на них помады ложатся ровнее. Рекомендуется использовать бальзамы под матовые помады, так как они могут слишком пересушить кожу.

Не облизывай губы на морозе

Это правило касается не только морозной погоды, так как таким образом переносятся все бактерии из ротовой полости на губы. А если там есть трещинки, то есть риск получить заеду - заболевание слизистой оболочки и кожи углов рта. Также важно помнить, что регенерация кожи в области губ очень медленная.

Делай маски для губ

Можно купить готовые маски для губ или просто наносить масла-основы на губы за несколько часов до сна. Это смягчит кожу, насытит ее влагой и защитит от дальнейших повреждений. Мед является идеальным средством от сухости губ, так как он - природный увлажнитель и содержит массу полезных витаминов.

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Видео: РБК-Украина