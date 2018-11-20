Топ-4 поради, які допоможуть позбутися від сухості губ

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Взимку губи сохнуть особливо часто

Сухість губ може переслідувати круглий рік поспіль, проте взимку подібна проблема з губами виникає значно частіше. Оновной причиною пересихання шкіри є морозна і вітряна погода, а також недостатнє зволоження, передає Cosmo.

Пий більше води

Як відомо, зневоднення призводить до пересихання шкіри, включаючи шкіру губ. Тому важливо пам'ятати про насичення організму вологою. Рекомендується пити не менше 1,5 л чистої води в день, щоб підтримувати нормальний водний баланс тіла.

Користуйся бальзамом

Якщо губи пересихають досить часто, то слід задуматися про придбання бальзаму. Вони захищають шкіру від пошкодження. До того ж, на них помади лягають рівніше. Рекомендується використовувати бальзами під матові помади, так як вони можуть занадто пересушити шкіру.

Не облизуй губи на морозі

Це правило стосується не тільки морозної погоди, так як таким чином переносяться всі бактерії з ротової порожнини на губи. А якщо там є тріщини, то є ризик отримати заїду - захворювання слизової оболонки і шкіри кутів рота. Також важливо пам'ятати, що регенерація шкіри в області губ дуже повільна.

Роби маски для губ

Можна придбати готові маски для губ або просто наносити масла-основи на губи за кілька годин до сну. Це пом'якшить шкіру, наситить її вологою і захистить від подальших ушкоджень. Мед є ідеальний засобом від сухості губ, так як він - природний зволожувач і містить масу корисних вітамінів.

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Відео: РБК-Україна