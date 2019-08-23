Не надо так: 19 вещей, которые убивают вашу женственность

Многие девушки жалуются на недостаток мужского внимания. Может, перевелись настоящие мужчины, которые умеют любить, открывают двери машины и заваливают тебя цветами? Да нет же, они есть, и вот ей и ей дарят внимание и цветы. Так в чем же дело? А дело в нас, в девушках, в нашем поведении, которое просто убивает все женское, уверена певица Анна Седокова. Ранее она уже давала советы, как же развить в себе женственность.

На этот раз артистка перечислила на своей странице в Instagram вещи и варианты поведения, которых следует избегать - ведь они "убивают" вашу женственность.

Таковых набралось целых 19:

1. Суета. Суета и удовлетворение жизнью - несовместимые вещи. Будь спокойна и обворожительна.

2. Чрезмерная социальная активность. Так ты пытаешься заполнить недостаток любви, но это не работает.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

3. Неженственная работа. Когда она занимает много времени, мешая заниматься собой и домашними делами, когда утром ты встаёшь без желания и через силу.

4. Брюки. Это мужская одежда, она не должна занимать большую часть шкафа. Идеальный гардероб - с большим выбором, яркий и любимый, как свой маленький бутик.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

5. Неженская стрижка. Даже если у вас короткие волосы (хотя я писала про опрос, где мужчины всегда выбирают длинные), причёска должна быть ухоженной и аккуратной.

6. Отсутствие украшений. Носите аксессуары, принимайте их в подарок от мужчин и будьте ослепительны.

7. Отсутствие ухода за своим телом. Это и физическая нагрузка и ухаживающая косметика. Так вы показываете небезразличие к внешнему виду. И лучше выбирать "женский" спорт, типа йоги или танцев.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

8. Нежелание общаться и выражать эмоции. Сдерживать нужно только гнев, потому что он разрушает.

9. Отсутствие хобби. Это занятие для души, и мужчина должен о нем знать, чтобы была возможность сделать тебе подходящий подарок .

10. Вредные привычки. Сквернословие к ним тоже относится.

11. Попытка руководить. Женщина должна вдохновлять, а не включать требовательного начальника.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

12. Мужской отдых. Рыбалка, хоккей, покер, баскетбол, футбол - не лучшее занятие для девушек. Иногда составить компанию - почему нет? Но не на постоянной основе.

13. Конфликты. Это грубо и совсем не женственно.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

14. Мужские обязанности. Женщина не участвует в работах с молотком и напильником, перестановке мебели, получении кредитов и прочем мужском.

15. Гордыня. "Я сама". Забудь эту фразу, в просьбе о помощи нет ничего унизительного, а мужчине это покажет, что он тебе нужен.

16. Условия. Женщина должна быть всегда довольна тем, что есть. А что должен мужчина, спросите вы? Делать так, чтобы вы были довольны. Вот и весь секрет хороших взаимоотношений.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

17. Жалобы. Научитесь не жаловаться, а просто говорить о том, что чувствуете. Не делайте никого виноватым.

18. Отсутствие подруг. Если у человека нет друзей, значит с ним что-то не так, ну правда. К тому же, женщине нужны подруги хотя бы для "своих" разговоров и междусобойчиков.

19. Отсутствие личного времени. Каждой из нас просто необходимо тратить время на себя и всякую ерунду, например поваляться с сериалом, а иногда и деньги, ведь это так приятно.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

Пора меняться, вновь поверить в настоящих мужчин и получать в свой адрес сотни комплиментов.

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