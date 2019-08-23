Не треба так: 19 речей, які вбивають вашу жіночність

Багато дівчат скаржаться на брак чоловічої уваги. Може, перевелися справжні чоловіки, які вміють любити, відкривають двері машини і завалюють тебе квітами? Так ні ж, вони є, і ось їй і їй дарують увагу і квіти. Так у чому ж справа? А справа в нас, дівчатах, у нашій поведінці, яке просто вбиває все жіноче, впевнена співачка Анна Сєдокова. Раніше вона вже давала поради, як же розвинути в собі жіночність.

На цей раз артистка перерахувала на своїй сторінці в Instagram речі та варіанти поведінки, яких слід уникати - адже вони "вбивають" вашу жіночність.

Таких набралося цілих 19:

1. Суєта. Суєта і задоволення життям - несумісні речі. Будь спокійна і чарівна.

2. Надмірна соціальна активність. Так ти намагаєшся заповнити недолік любові, але це не працює.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

3. Нежіноча робота. Коли вона займає багато часу, заважаючи займатися собою і домашніми справами, коли ти встаєш вранці без бажання і через силу.

4. Штани. Це чоловічий одяг, він не повинен займати більшу частину шафи. Ідеальний гардероб - з великим вибором, яскравий і улюблений, як свій маленький бутік.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

5. Нежіноча стрижка. Навіть якщо у вас коротке волосся (хоча я писала про опитування, де чоловіки завжди вибирають довге), зачіска повинна бути доглянутою і акуратною.

6. Відсутність прикрас. Носіть аксесуари, приймайте їх в подарунок від чоловіків і будьте сліпучі.

7. Відсутність догляду за своїм тілом. Це і фізичне навантаження і доглядова косметика. Так ви показуєте небайдужість до зовнішнього вигляду. І краще вибирати "жіночий" спорт, типу йоги або танців.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

8. Небажання спілкуватися і виражати емоції. Стримувати потрібно тільки гнів, тому що він руйнує.

9. Відсутність хобі. Це заняття для душі, і чоловік повинен про нього знати, щоб була можливість зробити тобі відповідний подарунок .

10. Шкідливі звички. Лихослів'я до них теж відноситься.

11. Спроба керувати. Жінка повинна надихати, а не включати вимогливого начальника.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

12. Чоловічий відпочинок. Рибалка, футбол, покер, баскетбол, футбол - не найкраще заняття для дівчат. Іноді скласти компанію - чому ні? Але не на постійній основі.

13. Конфлікти. Це грубо і зовсім не жіночно.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

14. Чоловічі обов'язки. Жінка не бере участь у роботах з молотком і напилком, перестановці меблів, отримання кредитів та інше чоловічому.

15. Гординя. "Я сама". Забудь цю фразу, в проханні про допомогу немає нічого принизливого, а чоловікові це покаже, що він тобі потрібен.

16. Умови. Жінка повинна бути завжди задоволена тим, що є. А що повинен чоловік, запитаєте ви? Робити так, щоб ви були задоволені. Ось і весь секрет хороших взаємин.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

17. Скарги. Навчіться не скаржитися, а просто говорити про те, що відчуваєте. Не робіть нікого винуватим.

18. Відсутність подруг. Якщо у людини немає друзів, значить, з нею щось не так, ну правда. До того ж, жінці потрібні подруги хоча б для "своїх" розмов і міжсобойчиків.

19. Відсутність особистого часу. Кожній з нас просто необхідно витрачати час на себе і всяку нісенітницю, наприклад повалятися з серіалом, а іноді і гроші, адже це так приємно.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

Пора змінюватися, знову повірити у справжніх чоловіків і отримувати на свою адресу сотні компліментів.

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