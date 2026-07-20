ua en ru
Пн, 20 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Програму "Доступні ліки" розширюють: що зміниться для українців

17:46 20.07.2026 Пн
2 хв
Які нові позиції з'являться у програмі?
aimg Марія Науменко
Програму "Доступні ліки" розширюють: що зміниться для українців Фото: вимірювання рівня цукру в крові (freepik.com)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Кабмін вирішив розширити програму "Доступні ліки". Зміни торкнуться людей із цукровим діабетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Так, програму "Доступні ліки" розширять на тест-смужки для людей із цукровим діабетом ІІ типу, які проходять інсулінотерапію. Нововведення набудуть чинності з вересня 2026 року.

До цього тест-смужки за програмою могли безоплатно отримувати лише пацієнти з цукровим діабетом І типу.

Очікується, що розширення програми зробить засоби самоконтролю доступнішими та допоможе знизити ризики ускладнень у пацієнтів.

Як отримати тест-смужки за програмою

Щоб отримати тест-смужки безоплатно, пацієнту потрібно:

  • звернутися до лікаря;

  • отримати електронний рецепт;

  • звернутися до аптеки, яка має договір із Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

Знайти таку аптеку можна:

  • за наліпкою "Тут є "Доступні ліки";

  • через електронну карту місць відпуску препаратів;

  • за номером контакт-центру НСЗУ 16-77.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що програму "Доступні ліки" планують розширити новими препаратами. Зокрема, українці зможуть отримувати безоплатно або з частковою доплатою ліки для лікування серцево-судинних захворювань і контролю артеріального тиску.

Також ми розповідали, що пацієнти, які не мають поблизу аптеки з договором із НСЗУ, можуть скористатися сервісом "Укрпошта.Аптека". Доставка препаратів за програмою здійснюється безкоштовно.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
аптеки Медична допомога Лікарі Здоров'я Доступні ліки Препарати
Новини
Українські дрони вполювали одразу вісім елементів ППО Росії (відео)
Українські дрони вполювали одразу вісім елементів ППО Росії (відео)
Аналітика
Чи вистачить Україні газу та світла взимку: до чого готуватись у новому опалювальному сезоні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи вистачить Україні газу та світла взимку: до чого готуватись у новому опалювальному сезоні