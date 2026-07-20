Програму "Доступні ліки" розширюють: що зміниться для українців
Кабмін вирішив розширити програму "Доступні ліки". Зміни торкнуться людей із цукровим діабетом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.
Так, програму "Доступні ліки" розширять на тест-смужки для людей із цукровим діабетом ІІ типу, які проходять інсулінотерапію. Нововведення набудуть чинності з вересня 2026 року.
До цього тест-смужки за програмою могли безоплатно отримувати лише пацієнти з цукровим діабетом І типу.
Очікується, що розширення програми зробить засоби самоконтролю доступнішими та допоможе знизити ризики ускладнень у пацієнтів.
Як отримати тест-смужки за програмою
Щоб отримати тест-смужки безоплатно, пацієнту потрібно:
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звернутися до лікаря;
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отримати електронний рецепт;
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звернутися до аптеки, яка має договір із Національною службою здоров’я України (НСЗУ).
Знайти таку аптеку можна:
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за наліпкою "Тут є "Доступні ліки";
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через електронну карту місць відпуску препаратів;
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за номером контакт-центру НСЗУ 16-77.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що програму "Доступні ліки" планують розширити новими препаратами. Зокрема, українці зможуть отримувати безоплатно або з частковою доплатою ліки для лікування серцево-судинних захворювань і контролю артеріального тиску.
Також ми розповідали, що пацієнти, які не мають поблизу аптеки з договором із НСЗУ, можуть скористатися сервісом "Укрпошта.Аптека". Доставка препаратів за програмою здійснюється безкоштовно.
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