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Не треба так: 19 речей, які вбивають вашу жіночність

Lite » Краса 23.08.2019 - 08:47
Не треба так: 19 речей, які вбивають вашу жіночність
Ілюстративне фото (pexels.com)

Співачка Анна Сєдокова дала корисні поради дівчатам

Багато дівчат скаржаться на брак чоловічої уваги. Може, перевелися справжні чоловіки, які вміють любити, відкривають двері машини і завалюють тебе квітами? Так ні ж, вони є, і ось їй і їй дарують увагу і квіти. Так у чому ж справа? А справа в нас, дівчатах, у нашій поведінці, яке просто вбиває все жіноче, впевнена співачка Анна Сєдокова. Раніше вона вже давала поради, як же розвинути в собі жіночність.

На цей раз артистка перерахувала на своїй сторінці в Instagram речі та варіанти поведінки, яких слід уникати - адже вони "вбивають" вашу жіночність.

Таких набралося цілих 19:

1. Суєта. Суєта і задоволення життям - несумісні речі. Будь спокійна і чарівна.

2. Надмірна соціальна активність. Так ти намагаєшся заповнити недолік любові, але це не працює.

Не треба так: 19 речей, які вбивають вашу жіночність

Ілюстративне фото: (pexels.com)

3. Нежіноча робота. Коли вона займає багато часу, заважаючи займатися собою і домашніми справами, коли ти встаєш вранці без бажання і через силу.

4. Штани. Це чоловічий одяг, він не повинен займати більшу частину шафи. Ідеальний гардероб - з великим вибором, яскравий і улюблений, як свій маленький бутік.

Не треба так: 19 речей, які вбивають вашу жіночність

Ілюстративне фото: (pexels.com)

5. Нежіноча стрижка. Навіть якщо у вас коротке волосся (хоча я писала про опитування, де чоловіки завжди вибирають довге), зачіска повинна бути доглянутою і акуратною.

6. Відсутність прикрас. Носіть аксесуари, приймайте їх в подарунок від чоловіків і будьте сліпучі.

7. Відсутність догляду за своїм тілом. Це і фізичне навантаження і доглядова косметика. Так ви показуєте небайдужість до зовнішнього вигляду. І краще вибирати "жіночий" спорт, типу йоги або танців.

Не треба так: 19 речей, які вбивають вашу жіночність

Ілюстративне фото: (pexels.com)

8. Небажання спілкуватися і виражати емоції. Стримувати потрібно тільки гнів, тому що він руйнує.

9. Відсутність хобі. Це заняття для душі, і чоловік повинен про нього знати, щоб була можливість зробити тобі відповідний подарунок .

10. Шкідливі звички. Лихослів'я до них теж відноситься.

11. Спроба керувати. Жінка повинна надихати, а не включати вимогливого начальника.

Не треба так: 19 речей, які вбивають вашу жіночність

Ілюстративне фото: (pexels.com)

12. Чоловічий відпочинок. Рибалка, футбол, покер, баскетбол, футбол - не найкраще заняття для дівчат. Іноді скласти компанію - чому ні? Але не на постійній основі.

13. Конфлікти. Це грубо і зовсім не жіночно.

Не треба так: 19 речей, які вбивають вашу жіночність

Ілюстративне фото: (pexels.com)

14. Чоловічі обов'язки. Жінка не бере участь у роботах з молотком і напилком, перестановці меблів, отримання кредитів та інше чоловічому.

15. Гординя. "Я сама". Забудь цю фразу, в проханні про допомогу немає нічого принизливого, а чоловікові це покаже, що він тобі потрібен.

16. Умови. Жінка повинна бути завжди задоволена тим, що є. А що повинен чоловік, запитаєте ви? Робити так, щоб ви були задоволені. Ось і весь секрет хороших взаємин.

Не треба так: 19 речей, які вбивають вашу жіночність

Ілюстративне фото: (pexels.com)

17. Скарги. Навчіться не скаржитися, а просто говорити про те, що відчуваєте. Не робіть нікого винуватим.

18. Відсутність подруг. Якщо у людини немає друзів, значить, з нею щось не так, ну правда. До того ж, жінці потрібні подруги хоча б для "своїх" розмов і міжсобойчиків.

19. Відсутність особистого часу. Кожній з нас просто необхідно витрачати час на себе і всяку нісенітницю, наприклад повалятися з серіалом, а іноді і гроші, адже це так приємно.

Не треба так: 19 речей, які вбивають вашу жіночність

Ілюстративне фото: (pexels.com)

Пора змінюватися, знову повірити у справжніх чоловіків і отримувати на свою адресу сотні компліментів.

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