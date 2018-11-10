Супрун розповіла, чому не можна відмовлятися від жирів

Фото: Уляна Супрун (kmu.gov.ua)

Уляна Супрун стверджує, що багато роблять помилку, значно скорочуючи або відмовляючись від жирів у раціоні повністю

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла про користь жирів і скільки від них не варто відмовлятися в раціоні повністю. Пост про це вона опублікувала на Facebook.

За словами Супрун, корисні харчові жири повинні бути в достатній кількості в денному раціоні, адже вони забезпечують організм енергією, підтримують ріст клітин, допомагають контролювати рівень холестерину та артеріальний тиск, а також допомагають організму поглинати життєво-важливі поживні речовини.

Чиновниця розповіла, що багато людей в силу причин пов'язаних з красою і здоров'ям намагаються взагалі уникати жирної їжі і купувати все знежирене, а тому вона разом з Дариною Озерної та "UA: Радіо Культура" вирішили розібратися в тому, яке місце повинні жири в нашому харчуванні.

"Багатьох людей лякає слово холестерин. Тому вони відмовляються від тваринних жирів або вибирають тільки масла. Зате робити цього не варто. Адже нам потрібні жирні кислоти різного походження і холестерин. В умовах якщо ми харчуємося різноманітно (включаючи тваринними жирами), не маємо хвороб печінки і фізично активні - рівень холестерину в крові буде здоровий", - пише Уляна.

Супрун підкреслила, що не буває "хорошого" і "поганого" холестерину і це ні що інше, як "дві сторони одного процесу транспорту холестерину в крові". Для нашого організму важливий баланс. Наприклад, проблеми з тваринними жирами можуть виникнути, якщо їх вживати в надмірній кількості.

"Вони повинні становити не верхівку харчової піраміди, а її середину, в раціоні вони не повинні переважати. Без холестерину ми ризикуємо зіткнутися з безпліддям, депресію, авітаміноз і слабкий імунітет", - сказала Уляна Супрун.

Також вона перерахувала кілька порад з приводу вживання жирів:

Важливо зберігати баланс жирності молочних продуктів. Це пов'язано з тим, що знежирена молочна продукція разом з калоріями втрачає вітаміни A і D, а ще не викликає відчуття ситості, що може змусити нас переїдати. Також обов'язково варто дотримувати помірність при вживанні молочних продуктів, особливо з високою жирністю. Якщо не перевищувати денну норму калорій, то жирне молоко або йогурт не впливають на вагу.

Треба намагатися не смажити на рослинній олії, оскільки такий вид готування ніяк не можна назвати здоровим рішенням. При підвищенні температури масла можуть ставати шкідливими, і їжа - дуже жирної і калорійної. Крім того, під час смаження відбувається так звана реакція Майярда, коли утворюється відома всім смачна, але дуже шкідлива коричнева скоринка, і канцерогенні речовини акриламіду. Краще менше смажити, і вживати в їжу масла в салатах.

Обов'язково потрібно включити в раціон рибу. Вона є хорошим джерелом омега-3 жирних кислот і профілактує запалення. Всього 200-300 грам на тиждень риби або молюсків забезпечують нас необхідною кількістю корисних жирів. Дослідження показують, що для профілактики серцево-судинних захворювань або кращого розумового розвитку дітей корисна саме риба, а не риб'ячий жир у вигляді біологічно активних добавок.

Ну, і звичайно ж, важливо бути фізично активним, оскільки ніщо так не нормалізує холестерин і не спалює зайві калорії, як аеробні фізичні навантаження. Дослідження показали, що подолання на пробіжці щотижня по 16 кілометрів протягом хоча б 10 місяців нормалізує вагу і баланс холестерину.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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