"Чим тоді лікуватися?": Супрун розповіла, що робити, якщо застудився

Фото: При симптомах грипу температура тримається кілька днів (flickr.com)

Велика кiлькiсть медичних препаратiв має низьку ефективність при лікуванні застуди

Людям постійно нагадують про те, що при лікуванні простудних захворювань антибіотики, інтерферони, імуномодулятори, рослинні препарати і поїдання вітамінів не ефективні. Відповідно, у багатьох виникає логічне запитання - а чим тоді лікуватися? В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун відповіла на це питання у своїй новій публікації на Facebook.

"Справа в тому, що в лікуванні будь-якої хвороби більше не значить краще. Головне - щоб ліки містили діюча речовина, яка долає збудники хвороби. У випадку з грип або застуду їх небагато", - написала в пості чиновниця.

Далі Уляна перерахувала все те, що допоможе ефективно впоратися з хворобою найбільш швидко.

Супрун звертає увагу на те, що лікар може виписати противірусні препарати (озельтамівір або занамівір). Вони прописуються тільки за певних симптомів і призначати їх самим собі в жодному разі не можна. Однак, навіть ці препарати не дадуть блискавичного ефекту одужання - лікування прискориться максимум на два або три дні.

Коли застуда або грип викликані або ускладнені бактеріальною інфекцією, лікар може призначити антибіотики. Проте останнім часом це трапляється все рідше. Це робиться тільки після забору аналізів.

Кращий спосіб допомогти організму при сезонній застуді або грипі - полегшити симптоми. Для цього немає необхідності приймати "комбіновані ліки від застуди" або різні препарати "для підтримки імунітету", які, як ми пам'ятаємо, малоефективні. Достатньо користуватися простими способами. Більшість з яких, не вимагає додаткових аптечних витрат.

Ось кілька порад, які допоможуть впоратися з хворобою і запобігти ускладнення:

Залишайтеся вдома.

"Вам потрібен спокійний режим, коли можна полежати, поспати і набратися сил для боротьби з хворобою. І зовсім не потрібні ускладнення, які можуть виникнути, якщо ви під час хвороби продовжите активно працювати, багато рухатися і пересуватися по місту. До того ж, великий ризик, що ви передасте вірус іншим. Лікуйтеся вдома, і нехай весь світ зачекає. Тільки не забудьте зв'язатися з вашим лікарем на початку проявів загрозливих симптомів і тримайте його в курсі, в разі погіршення самопочуття, - зазначила Супрун.

При температурі 38,5 і вище - прийміть жарознижуючі препарати. З діючою речовиною, такоюю, як парацетамол або ібупрофен. Однак, якщо температура нижча, то брати їх не варто. Вона свідчить, що організм почав боротися з інфекцією і збивання температури йому заважати.

Пийте багато рідини

Коли ми хворіємо, то втрачаємо вологу разом з потом при лихоманці і під час інтенсивного кашлю. Підтримувати водний баланс в цьому випадку надзвичайно важливо. Воду і чай можна урізноманітнити малиною. Вона містить флавоноїди, вітамін С, які допомагають боротися з хворобою. Для цього підійде сира, заморожена або перетерта з цукром малина (тільки не багато).

Харчуйтеся корисно.

"Овочі та фрукти як ніколи потрібні вашому організму під час хвороби. Якщо ж немає апетиту, рекомендую звернути увагу на курячий бульйон. Він не тільки добре підійде всім, кому дискомфортно є або перетравлювати тверду їжу під час хвороби. А також містить велику кількість поживних речовин. Крім того, гарячі рідини допомагають зігріти нижню частину носоглотки і сприяють очищенню слизової оболонки. Це дозволяє організму позбавитися патогенних часток і інфекції швидше", - рекомендує Уляна Супрун.

Провітрюйте приміщення

Без кисню вам навряд чи буде легше одужати, а ось протягів боятися не варто. Не перетворюйте будинок на бункер з наглухо закритими вікнами. Регулярне провітрювання і вологе прибирання допоможуть легше перенести грип і застуду.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/ulanasuprun

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Відео: (video.rbc.ua)