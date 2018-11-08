Супрун розповіла, що потрібно знати про молоко та молочні продукти

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Експерт стверджує, що молоко - важлива складова раціону населення

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала деякі міфи про молоко, а також пояснила, що здатність "сприйняття" молочних продуктів з віком знижується. Про це експерт повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Деякі дослідження вказують, що корисна мутація, яка дала нам можливість без проблем споживати молоко, відбулася, з точки зору еволюції, відносно недавно - приблизно в період одомашнення корів і кіз. З тих пір молоко стало важливою складовою раціону - як хороше джерело поживних речовин, кальцію і вітаміну D", - пише Уляна Супрун.

Експерт стверджує, що на даний момент майже три чверті дорослого населення живуть зі зниженою здатністю перетравлювати лактозу. У таких випадках Супрун радить харчуватися молочними продуктами без лактози і їсти їх потроху, але регулярно.

Супрун зазначає: "У дослідженні Американського національного інституту здоров'я сказано, що якщо вживати за один прийом їжі не більше 12 грам лактози (приблизно чашка молока або дві чашки йогурту), то симптоми лактозною недостатності будуть мінімальними або зовсім не будуть спостерігатися".

Проте тим, у кого таких проблем не спостерігається, Супрун рекомендує не захоплюватися молочкою з високим відсотком рідини і вживати не більше 2-3 порції в день.

"Молочні продукти можна і потрібно вживати, але вони не повинні бути основою раціону. Якщо ви відчуваєте дискомфорт після вживання таких продуктів - проконсультуйтеся зі своїм лікарем", - підсумувала Уляна Супрун.

Скріншот поста: (facebook.com/ulanasuprun)

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Відео: (video.rbc.ua)