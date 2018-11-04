"Всем мужчинам 50+": Супрун рассказала, как сохранить мужское здоровье

Фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

В. а. министра здравоохранения считает, что предотвратить развитие рака простаты поможет своевременное обследование у врачей

Ульяна Супрун, исполняющая обязанности міністра охорони здоровья Украины, рассказала о том, что ноябрь в мире считается месяцем "мужского здоровья". Так в мире пытаются привлечь внимание к проблеме рака простаты (предстательной железы). Поэтому она решила рассказать, как своевременно выявить признаки рака и определить его "пока не стало слишком поздно". Об этом она написала в Facebook.

"В ноябре уже традиционно проходит акция movember или усабрь, когда мужчины по всему миру не бреют лицо и этим привлекают внимание к проблеме рака простаты (предстательной железы). Эта акция важна не только для мужчин, а и каждой женщины, которая имеет папу, мужа или брата. Рак простаты — наиболее распространенный рак у мужчин. Обычно болезнь развивается медленно и длительное время человек не знает, что болеет ею", — начинает Супрун.

Она также сказала, что риски возрастают с возрастом: чем старше мужчина, тем больше случаев возникновения онкологии. Она также рассказала, как без лишних затрат провериться на рак.

"В большинстве случаев им болеют мужчины старше 50 лет. Поэтому всем мужчинам 50+ рекомендуется сдать простой анализ крови на ПСА (простат специфический антиген), а также пройти осмотр у уролога, который может выявить заболевание. Относительно этих действий вас лучше всего проконсультирует ваш семейный врач. Также врач может рекомендовать ранее пройти такое обследование. В частности, если раком простаты болел отец или брат мужа", — добавила она.

Супрун отметила, что риск заболевания раком предстательной железы повышается с ожирением и рассказала, какие симптомы могут говорить о наличии онкологии.

Симптомы, при которых нужно немедленно обратиться к врачу:

повышенная потребность в мочеиспускании, особенно ночью

сложно начать мочеиспускание;

боль или жжение во время мочеиспускания;

ощущение, что ваш мочевой пузырь не полностью опорожнен;

кровь в моче или сперме;

болезненная эякуляция;

боли в спине, бедре или тазе, которые не исчезают.

Скриншот поста учетной записи facebook.com/ulanasuprun

Ранее украинцам рассказали, стоит ли прибегать к гомеопатии.

Также Супрун рассказала, что делать, если простудился.

Видео: (video.rbc.ua)