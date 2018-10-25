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Супрун рассказала, как болезни зубов влияют на сердце

Lite » Красота и Здоровье 25.10.2018 - 18:14
Коллаж (РБК-Украина)
Коллаж (РБК-Украина)

Уляна развеяла очередной миф

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины, Ульяна Супрун, которая говорила, как бороться с осенней хандрой, рассказала о зубах мудрости. В частности речь шла о том, что больные рудиментарные зубы могут привести к осложнениям в работе сердца. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Ульяна Супрун поспешила опровергнуть устоявшийся миф о том, что удаление зубов мудрости приводит к болезням сердца. Это не так, однако, проблемы или болезнь этих зубов как раз влияет на работу сердца:

"В действительности к нарушениям в сердце (развитию инфекционного миокардита) может привести только зуб мудрости с очагом хронического воспаления(развитие одонтогенного хрониосепсиса - состояния, при котором в организм постоянно попадает инфекция). Но удаление такого зуба наоборот улучшит состояние и предотвратит развитие других тяжелых осложнений, поскольку устранит очаг инфицирования".

В нескольких словах Супрун рассказала о том, что происходит на самом деле, когда вам кажется что режется зуб мудрости:

"Наиболее частое хирургическое осложнение от восьмых зубов - это воспаление слизистой вокруг зуба мудрости (перикоронит). Ошибочно это состояние пациенты расценивают, как "прорезание зуба мудрости". В действительности эти зубы уже являются такими, которые прорезались (частично или полностью), поскольку корни зубов уже являются сформированными. А дискомфорт или боль возникает, как результат травмы слизистой или недостаточной очистки этого участка и развития острого или хронического воспаления слизистой вокруг такого зуба мудрости".

Супрун рассказала, как болезни зубов влияют на сердце

Супрун рассказала, как болезни зубов влияют на сердце 

Супрун рассказала, как болезни зубов влияют на сердце

Супрун рассказала, как болезни зубов влияют на сердце

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Кстати, ранее мы писали о том, что диетолог рассказала о важности обеда в повседневном рационе.

А также сообщали о том, что медики рассказали, что скрывается за перепадами настроения.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины сердцезубыУльяна Супрун
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