Супрун рассказала, как болезни зубов влияют на сердце 

Коллаж (РБК-Украина)

Уляна развеяла очередной миф

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины, Ульяна Супрун, которая говорила, как бороться с осенней хандрой, рассказала о зубах мудрости. В частности речь шла о том, что больные рудиментарные зубы могут привести к осложнениям в работе сердца. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Ульяна Супрун поспешила опровергнуть устоявшийся миф о том, что удаление зубов мудрости приводит к болезням сердца. Это не так, однако, проблемы или болезнь этих зубов как раз влияет на работу сердца:

"В действительности к нарушениям в сердце (развитию инфекционного миокардита) может привести только зуб мудрости с очагом хронического воспаления(развитие одонтогенного хрониосепсиса - состояния, при котором в организм постоянно попадает инфекция). Но удаление такого зуба наоборот улучшит состояние и предотвратит развитие других тяжелых осложнений, поскольку устранит очаг инфицирования".

В нескольких словах Супрун рассказала о том, что происходит на самом деле, когда вам кажется что режется зуб мудрости:

"Наиболее частое хирургическое осложнение от восьмых зубов - это воспаление слизистой вокруг зуба мудрости (перикоронит). Ошибочно это состояние пациенты расценивают, как "прорезание зуба мудрости". В действительности эти зубы уже являются такими, которые прорезались (частично или полностью), поскольку корни зубов уже являются сформированными. А дискомфорт или боль возникает, как результат травмы слизистой или недостаточной очистки этого участка и развития острого или хронического воспаления слизистой вокруг такого зуба мудрости".

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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Видео: РБК-Украина