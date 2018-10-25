Будьте на свету и больше общайтесь: Супрун рассказала, как бороться с осенней хандрой

Иллюстративное фото (avtomat-kx.livejournal.com)

И. о. министра дала несколько простых советов

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Украины Уляна Супрун дала рекомендации о том, как победить осеннюю хандру и оставаться активными даже в холодное время года. Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.

Уляна Супрун объяснила, что в период холодов человек начинает испытывать меньше положительных эмоций и начинает хотеть больше спать из-за того, что световой день становится короче.

"Если вечера с какао и под одеялом становятся желанным завершением дня - обратите внимание. Во-первых, это может означать, что вас атакует осенняя хандра. Во-вторых, такой отдых может сделать вас еще более вялыми! Во то время, когда дни становятся все короче и холоднее, у нас становится меньше энергии и сил на ежедневные дела. В этом мы можем винить свет, а точнее его отсутствие в холодное время года. Ведь когда нашему мозгу не хватает света, он образует меньше серотонина - вещества, держит нас в тонусе и дарит ощущение радости и счастья. Зато мелатонин, гормон, должно выделяться ночью и помогает нам засыпать - образуется гораздо дольше. У нас сдвигаются биоритмы. На фоне этого может даже развиться сезонное аффективное нарушение - не просто реакция на холод или лень", - пояснила и. о. министра.

Она рассказала, что существует несколько способов, которые помогут легче пережить холод и недостаток света. В первую очередь она порекомендовала проводить больше времени в освещенных местах.

"1. Как можно больше времени находитесь на свету. Яркий свет и частое пребывание днем на улице помогут простимулировать мозг и заставят его образовывать серотонин. А в некоторых исследованиях даже указывают, что как дневной, так и яркий свет в помещении, улучшают социальное взаимодействие и настроение. К примеру, в Скандинавских странах, где световой день зимой очень короткий, даже стали открывать световые кафе, где люди могут сидеть в ярко освещенных помещениях", - отметила Супрун.

Скриншот фото (facebook.com/ulanasuprun)

Также и. о. министра рекомендует больше двигаться.

"2. Будьте физически активны. Активное движение в холодную погоду поможет нам не замерзнуть, не набрать вес и создать еще больше серотонина, а также витамина D. Поэтому одевайтесь теплее и смело выходите на прогулки. К тому же, зимние виды спорта - хорошее лекарство против сезонной грусти", - рассказала Супрун.

Она посоветовала не замыкаться дома в четырех стенах, а выходить почаще для реального общения с людьми.

"3. Социализуйтесь и старайтесь больше общаться. Ведь это мощный стимулятор мозга. Чтение книг в уютном теплом кресле - это прекрасно, но не стоит себя полностью изолировать. Общение и поддержка существенно уменьшают риск депрессивных состояний, синдрома выгорания и сердечно-сосудистых болезней", - посоветовала и. о. министра.

Кроме того, Уляна Супрун порекомендовала тщательно следить за своим рационом и употреблять продукты, которые богаты на аминокислоты.

"4. Следите за своим рационом. Оказывается, молочная продукция, хумус и фалафель богатые триптофаном - аминокислотой, из которой образуется тот самый серотонин. Добавьте к этому физическую активность, ведь она способствует поглощению триптофана мозгом. А вот популярные лекарства против хандры - шоколад и мягкий свет свечей нам не помогут взбодриться. Недостаток света и сладости способны скорее усиливать вялость нашего мозга. Холодная погода не повод расстраиваться и проводить большую часть времени дома. Выходите как можно чаще на прогулки, сбалансировано питайтесь и не забывайте о полноценном сне - это лучшее лекарство против осенне-зимней грусти!" – резюмировала Уляна Супрун.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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Видео: РБК-Украина