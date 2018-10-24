ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Диетолог рассказала о важности обеда в повседневном рационе

Lite » Красота и Здоровье 24.10.2018 - 20:15
Фото: (pixabay.com)
Фото: (pixabay.com)

Светлана Фус утверждает, что обед должен быть самым плотным приемом пищи за день

Популярный диетолог Светлана Фус рассказала своим подписчикам в Instagram о важности обеда в повседневном рационе. Эксперт утверждает, что именно обед должен быть самым плотным приемом пищи за день.

Диетолог сообщает, что 35-40% от всего съеденного должен составлять обед. Связано это с тем, что в течение дня наш организм тратит много энергии, которую необходимо восполнять.

"Каждый прием пищи позволяет нашему организму получить определенный объем полезных веществ, витаминов и минералов. Но именно в обеденное время все необходимые организму компоненты усваиваются лучше всего, мы быстро восстанавливаем затраченную энергию, ощущаем прилив сил, повышаем свою продуктивность и готовимся к следующей части дня", - пишет Фус.

Диетолог рассказала о важности обеда в повседневном рационе

Скриншот поста: (instagram.com/dietolog.fus)
 

Также эксперт утверждает, что очень важно следить за калориями. Например, если выбираете в качестве основного блюда кашу, то мяса нужно будет съесть в два раза меньше по объему. И наоборот. 

"Будьте внимательны: употребляя мясо, рыбу или птицу вместе с бобовыми, вы оказываете лишнюю нагрузку на желудок. Бобовые долго и трудно перевариваются в сочетании с этими продуктами", - застерегает Светлана Фус.

Напомним, что ранее диетолог рассказала, как преодолеть осеннюю сонливость.

Мы писали, что известный диетолог Альбина Комиссарова развенчала популярные мифы, а также ответила на самые популярные вопросы о питании после тренировки.

А также о том, что одна из лучших диетологов Украины Светлана Фус рассказала, какие продукты должны ежедневно присутствовать в рационе для того, чтобы вы чувствовали себя счастливее и здоровее.

Видео: Факты о еде

Новости Украины здоровьедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь