Диетолог рассказала о важности обеда в повседневном рационе

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Светлана Фус утверждает, что обед должен быть самым плотным приемом пищи за день

Популярный диетолог Светлана Фус рассказала своим подписчикам в Instagram о важности обеда в повседневном рационе. Эксперт утверждает, что именно обед должен быть самым плотным приемом пищи за день.

Диетолог сообщает, что 35-40% от всего съеденного должен составлять обед. Связано это с тем, что в течение дня наш организм тратит много энергии, которую необходимо восполнять.

"Каждый прием пищи позволяет нашему организму получить определенный объем полезных веществ, витаминов и минералов. Но именно в обеденное время все необходимые организму компоненты усваиваются лучше всего, мы быстро восстанавливаем затраченную энергию, ощущаем прилив сил, повышаем свою продуктивность и готовимся к следующей части дня", - пишет Фус.

Скриншот поста: (instagram.com/dietolog.fus)



Также эксперт утверждает, что очень важно следить за калориями. Например, если выбираете в качестве основного блюда кашу, то мяса нужно будет съесть в два раза меньше по объему. И наоборот.

"Будьте внимательны: употребляя мясо, рыбу или птицу вместе с бобовыми, вы оказываете лишнюю нагрузку на желудок. Бобовые долго и трудно перевариваются в сочетании с этими продуктами", - застерегает Светлана Фус.

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