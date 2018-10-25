Супрун розповіла, як хвороби зубів впливають на серце

Колаж (РБК-Україна)

Уляна розвіяла черговий міф

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України, Уляна Супрун, яка говорила, як боротися з осінньою нудьгою, розповіла про зуби мудрості. Зокрема мова йшла про те, що хворі рудиментарні зуби можуть призвести до ускладнень у роботі серця. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Уляна Супрун поспішила спростувати усталений міф про те, що видалення зубів мудрості призводить до хвороб серця. Це не так, проте, проблеми або хвороба цих зубів якраз впливає на роботу серця:

"В дійсності до порушень в серці (розвитку інфекційного міокардиту) може призвести тільки зуб мудрості з осередком хронічного запалення (розвиток одонтогенного хроніосепсису - стану, при якому організм постійно потрапляє інфекція). Але видалення такого зуба навпаки покращить стан і запобігає розвиток інших важких ускладнень, оскільки усуне вогнище інфікування".

В кількох словах Супрун розповіла про те, що відбувається насправді, коли вам здається, що ріжеться зуб мудрості:

"Найбільш часте хірургічне ускладнення від восьмих зубів - це запалення слизової навколо зуба мудрості (перикоронит). Помилково це стан пацієнти розцінюють, як "прорізання зуба мудрості". Насправді ці зуби вже є такими, які прорізалися (частково або повністю), оскільки коріння зубів вже є сформованими. А дискомфорт або біль виникає, як результат травми слизової або недостатньої очистки цієї ділянки і розвитку гострого або хронічного запалення слизової навколо такого зуба мудрості".

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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Відео: РБК-Україна