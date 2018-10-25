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Супрун розповіла, як хвороби зубів впливають на серце

Lite » Краса і здоров'я 25.10.2018 - 18:14
Колаж (РБК-Україна)
Колаж (РБК-Україна)

Уляна розвіяла черговий міф

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України, Уляна Супрун, яка говорила, як боротися з осінньою нудьгою, розповіла про зуби мудрості. Зокрема мова йшла про те, що хворі рудиментарні зуби можуть призвести до ускладнень у роботі серця. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Уляна Супрун поспішила спростувати усталений міф про те, що видалення зубів мудрості призводить до хвороб серця. Це не так, проте, проблеми або хвороба цих зубів якраз впливає на роботу серця:

"В дійсності до порушень в серці (розвитку інфекційного міокардиту) може призвести тільки зуб мудрості з осередком хронічного запалення (розвиток одонтогенного хроніосепсису - стану, при якому організм постійно потрапляє інфекція). Але видалення такого зуба навпаки покращить стан і запобігає розвиток інших важких ускладнень, оскільки усуне вогнище інфікування".

В кількох словах Супрун розповіла про те, що відбувається насправді, коли вам здається, що ріжеться зуб мудрості:

"Найбільш часте хірургічне ускладнення від восьмих зубів - це запалення слизової навколо зуба мудрості (перикоронит). Помилково це стан пацієнти розцінюють, як "прорізання зуба мудрості". Насправді ці зуби вже є такими, які прорізалися (частково або повністю), оскільки коріння зубів вже є сформованими. А дискомфорт або біль виникає, як результат травми слизової або недостатньої очистки цієї ділянки і розвитку гострого або хронічного запалення слизової навколо такого зуба мудрості".

Супрун розповіла, як хвороби зубів впливають на серце

Супрун розповіла, як хвороби зубів впливають на серце

Супрун розповіла, як хвороби зубів впливають на серце

Супрун розповіла, як хвороби зубів впливають на серце

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, раніше ми писали про те, що дієтолог розповіла про важливість обіду в повсякденному раціоні.

А також повідомляли про те, що медики розповіли, що ховається за перепадами настрою.

Відео: РБК-Україна

Новини України сердцезубыУляна Супрун
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