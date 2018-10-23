Опасный симптом: медики рассказали, что скрывается за перепадами настроения

Коллаж РБК-Украина

При резких и частых сменах настроения стоит показаться врачам

Ученые считают, что резкие перемены настроения могут быть симптомами ряда опасных заболеваний. Об этом пишет 7 Med News.

Большинство людей склонны к перепадам настроения, но если такие перепады случаются часто и происходят очень резко, то это сигнал того, что нужно обратиться за квалифицированной помощью.

В одном из исследований ученые смогли найти взаимосвязь между резкими перепадами настроения, эмоциональными всплесками, внезапными вспышками гнева, радости или тоски и опухолью головного мозга. Новообразование чаще всего не проявляет себя ухудшением здоровья, но даже небольшая опухоль может давить на те участки мозга, которые отвечают за эмоции.

Также резкие и частые перепады эмоционального состояния могут быть связаны с беременностью, так как организм начинает гормональную перестройку. Однако перепады могут сигнализировать и о системных гормональных нарушениях. Специалисты утверждают, что эмоциональное состояние человека напрямую связано с работой щитовидной железы. Если у нее гиперфункция, то у человека отмечается вспыльчивость и раздражительность. Если работа щитовидки недостаточно, то человек может быть подавлен.

Также ученые отмечают, что внезапное изменение эмоциональности и такие признаки, как раздражительность, капризность, могут говорить о нарушениях функций мозга. Это могут быть возрастные изменения, связанные с подростковым возрастом или с преклонным, но при наличии провоцирующих факторов они могут проявляться и в другом возрасте.

Особое внимание стоит уделить проблемам с эмоциями у детей. Они могут быть вызваны множеством причин. Малыши могут вести себя замкнуто или агрессивно, что свидетельствует о синдроме гиперактивности, а также о склонности к депрессивным состояниям.

Кстати, ранее мы писали о том, что эксперт дал рекомендации о том, как самостоятельно побороть депрессию.

А также мы рассказывали о том, что диетолог рассказала, как преодолеть осеннюю сонливость.

Видео: РБК-Украина