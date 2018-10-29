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Суп-пюре из тыквы с горгонзолой и семечками: для красивой фигуры и крепкого здоровья

Lite » Красота и Здоровье 29.10.2018 - 16:33
Иллюстративное фото: pixabay/stevepb
Иллюстративное фото: pixabay/stevepb

Блюдо получится очень витаминным, так как содержит имбирь и клюкву

Тыква — не только символ Хэллоуина, но также самый популярный сезонный продукт. В октябре хозяюшки спешат делиться друг с другом репептами полезных блюд из тыквы. Одним из таких вкусных и достаточно простых рецептов поделились фитнес-тренеры Анита Луценко и Юлия Богдан.

Суп-пюре из тыквы с горгонзолой и семечками насыщен полезными витаминами и микроэлементами. Это блюдо отлично подойдет тем, кто следит за своей фигурой, но при этом хочет питаться вкусно.

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Для супа-пюре из тыквы вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Тыква - 600 г 
  • Имбирь свежий - по вкусу
  • Лук - 1/2 шт
  • Чеснок - 1 зуб
  • Горгонзола - 60 г
  • Сушеная клюква - 20 г
  • Соевое молоко - 150 - 200 мл
  • Семена тыквы - 30 г
  • Сливочное масло 82% - 5 г
  • Карри - по вкусу

Суп-пюре из тыквы с горгонзолой и семечками

Фото: instagram.com/wowbodycom

Суп-пюре из тыквы с горгонзолой и семечками: способ приготовления:

  1. Для начала тыкву следует очистить и нарезать кусочками.
  2. В сковороде-вок на масле обжариваем чеснок целиком (предварительно раздавливаем ножом. Так он даст только запах, без горечи), лук, тертый имбирь.
  3. В смесь необходимо добавить нарезанную кусочками тыкву и карри. Посолить, поперчить. Вынимаем и выбрасываем чеснок. Накрываем крышкой и тушим пару минут.
  4. Доливаем немного воды в сковороду и тушим до мягкости тыквы.
  5. Выключаем, добавляем соевое молоко (в зависимости от желаемой консистенции и насыщенности вкуса) и пюрируем до однородной массы.
  6. Немного остывший суп посыпаем горгонзолой, клюквой и семенами.

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