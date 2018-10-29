Суп-пюре из тыквы с горгонзолой и семечками: для красивой фигуры и крепкого здоровья

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Блюдо получится очень витаминным, так как содержит имбирь и клюкву

Тыква — не только символ Хэллоуина, но также самый популярный сезонный продукт. В октябре хозяюшки спешат делиться друг с другом репептами полезных блюд из тыквы. Одним из таких вкусных и достаточно простых рецептов поделились фитнес-тренеры Анита Луценко и Юлия Богдан.

Суп-пюре из тыквы с горгонзолой и семечками насыщен полезными витаминами и микроэлементами. Это блюдо отлично подойдет тем, кто следит за своей фигурой, но при этом хочет питаться вкусно.

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Для супа-пюре из тыквы вам понадобятся следующие ингредиенты:

Тыква - 600 г

Имбирь свежий - по вкусу

Лук - 1/2 шт

Чеснок - 1 зуб

Горгонзола - 60 г

Сушеная клюква - 20 г

Соевое молоко - 150 - 200 мл

Семена тыквы - 30 г

Сливочное масло 82% - 5 г

Карри - по вкусу

Фото: instagram.com/wowbodycom

Суп-пюре из тыквы с горгонзолой и семечками: способ приготовления:

Для начала тыкву следует очистить и нарезать кусочками. В сковороде-вок на масле обжариваем чеснок целиком (предварительно раздавливаем ножом. Так он даст только запах, без горечи), лук, тертый имбирь. В смесь необходимо добавить нарезанную кусочками тыкву и карри. Посолить, поперчить. Вынимаем и выбрасываем чеснок. Накрываем крышкой и тушим пару минут. Доливаем немного воды в сковороду и тушим до мягкости тыквы. Выключаем, добавляем соевое молоко (в зависимости от желаемой консистенции и насыщенности вкуса) и пюрируем до однородной массы. Немного остывший суп посыпаем горгонзолой, клюквой и семенами.

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Видео: РБК-Украина