Суп-пюре из тыквы с горгонзолой и семечками: для красивой фигуры и крепкого здоровья

Блюдо получится очень витаминным, так как содержит имбирь и клюкву
Тыква — не только символ Хэллоуина, но также самый популярный сезонный продукт. В октябре хозяюшки спешат делиться друг с другом репептами полезных блюд из тыквы. Одним из таких вкусных и достаточно простых рецептов поделились фитнес-тренеры Анита Луценко и Юлия Богдан.
Суп-пюре из тыквы с горгонзолой и семечками насыщен полезными витаминами и микроэлементами. Это блюдо отлично подойдет тем, кто следит за своей фигурой, но при этом хочет питаться вкусно.
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Для супа-пюре из тыквы вам понадобятся следующие ингредиенты:
Фото: instagram.com/wowbodycom
Суп-пюре из тыквы с горгонзолой и семечками: способ приготовления:
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Видео: РБК-Украина