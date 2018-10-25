Фаршированный перец на гриле: просто, полезно и очень вкусно

Фото: Фаршированный перец на гриле (пресс-служба)

Рецепт из книги "Сніданки в саду" разнообразит стол и добавит цветных красок к еде

"Перец в народе называют овощем красоты. От этого продукта улучшается настроение, выравнивается цвет лица, волос становится блестящим, а сон – здоровым. И все это - наш обычный украинский сладкий перец", - говорит телеведущий Руслан Сеничкин.

По просьбе RBC-Lite он делится рецептом из книги "Сніданки в саду". Руслан предлагает приготовить перец по оригинальной методике: нафаршировать довольно необычной начинкой, а потом запечь на мангале.

"Раньше сладкий перец был действительно экзотикой, потому что родом он из Мексики. А сейчас, мне кажется, его выращивают везде. Мы привыкли к перцу фаршированному мясом, рисом. Но сейчас начинка вас просто поразит! И будет не менее питательной, чем мясная", - комментирует телеведущий-кулинар.

Фаршированный перец на гриле от Руслана Сеничкина

Ингредиенты:

Творог – 200 грамм

Арахис – 3 столовых ложки

Чеснок – 3 зубчика

Базилик – 20 грамм

Оливковое масло – 100 миллиграмм

Болгарский перец – 2-4 штуки

Кукуруза – 350 грамм

Специи - по вкусу

Фото: Фаршированный перец на гриле от Руслана Сеничкина (пресс-служба)

Приготовление:

Натереть на терке пармезан, добавить в него орехов. Натереть к массе чеснок. Нарезать базилик и смешать все составляющие.

Залить оливковым маслом, перемешать до однородности. Оставить массу постоять.

Тем временем нарезать кубиками сладкий перец. Разогреть сковороду, добавить немножко масла. Положить на нее жариться перец.

Как только перец на сковородке немного размягчился, добавить консервированной кукурузы.

Посолить по вкусу. Разрезать перцы пополам, удалить семена. "Прижечь" серединкой вниз на сковороде.

Поджаренный перец с кукурузой переложить в творожную смесь. Положить приправ по вкусу.

Начинить перец, выложить "лодочки" на огонь. Каждую порцию посыпать тертым сыром. Готовый перец подавать к столу.

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