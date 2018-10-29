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Суп-пюре з гарбуза з горгонзолою і насінням: для красивої фігури і міцного здоров'я

Lite » Краса і здоров'я 29.10.2018 - 16:33
Ілюстративне фото: pixabay
Ілюстративне фото: pixabay

Страва вийде дуже вітамінною, так як містить імбир та журавлину

Гарбуз — не тільки символ Хеллоуїну, але також найбільш популярний сезонний продукт. У жовтні господині поспішають ділитися одна з одною репептами корисних страв з гарбуза. Одним з таких смачних і досить простих рецептів поділилися фітнес-тренери Аніта Луценко та Юлія Богдан.

Суп-пюре з гарбуза з горгонзолою і насінням насичений корисними вітамінами та мікроелементами. Це блюдо відмінно підійде тим, хто стежить за своєю фігурою, але при цьому хоче харчуватися смачно.

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Для супу-пюре з гарбуза вам знадобляться наступні інгредієнти:

  • Гарбуз - 600 г
  • Імбир свіжий - за смаком
  • Цибуля - 1/2 шт
  • Часник - 1 зуб
  • Горгонзола - 60 г
  • Сушена журавлина - 20 г
  • Соєве молоко - 150 - 200 мл
  • Насіння гарбуза - 30 г
  • Масло 82% - 5 г
  • Каррі - за смаком

Суп-пюре з гарбуза з горгонзолою і насінням

Фото: instagram.com/wowbodycom

Суп-пюре з гарбуза з горгонзолою і насінням: спосіб приготування:

  1. Для початку слід очистити гарбуз і нарізати його шматочками.
  2. В сковороді-вок на олії обсмажуємо часник (попередньо розчавлюємо ножем. Так він дасть тільки запах, без гіркоти), цибулю, тертий імбир.
  3. В суміш необхідно додати нарізаний шматочками гарбуз і каррі. Посолити, поперчити. Виймаємо і викидаємо часник. Накриваємо кришкою і тушкуємо пару хвилин.
  4. Доливаємо трохи води в сковороду і тушкуємо до м'якості гарбуза.
  5. Вимикаємо, додаємо соєве молоко (в залежності від бажаної консистенції і насиченості смаку) і пюрируємо до однорідної маси.
  6. Трохи захололий суп посипаємо горгонзолою, журавлиною і насінням.

Нагадаємо, раніше LITE писав, як приготувати фарширований перець на грилі.

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Відео: РБК-Україна

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