Суп-пюре з гарбуза з горгонзолою і насінням: для красивої фігури і міцного здоров'я

Страва вийде дуже вітамінною, так як містить імбир та журавлину
Гарбуз — не тільки символ Хеллоуїну, але також найбільш популярний сезонний продукт. У жовтні господині поспішають ділитися одна з одною репептами корисних страв з гарбуза. Одним з таких смачних і досить простих рецептів поділилися фітнес-тренери Аніта Луценко та Юлія Богдан.
Суп-пюре з гарбуза з горгонзолою і насінням насичений корисними вітамінами та мікроелементами. Це блюдо відмінно підійде тим, хто стежить за своєю фігурою, але при цьому хоче харчуватися смачно.
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Для супу-пюре з гарбуза вам знадобляться наступні інгредієнти:
Фото: instagram.com/wowbodycom
Суп-пюре з гарбуза з горгонзолою і насінням: спосіб приготування:
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Відео: РБК-Україна