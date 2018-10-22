"Витаминный" мармелад: легкий рецепт оригинального десерта

Фото: Мармелад от Руслана Сеничкина (пресс-служба)

"Осенний" рецепт мармелада порадует ваших гостей

Мармелад - слово португальского происхождения, и означает густую смесь. Готовят мармелад из фруктов и ягод. Собственным рецептом приготовления вкусного мармелада поделился известный украинский телеведущий Руслан Сеничкин.

"Готовить мармелад сугубо из цитрусовых придумали британцы. Как по мне, лучше всего этот десерт получается у азиатских кондитеров. Мы же, украинцы, пользуемся моментом и украинским урожаем. Готовить буду мармелад из смородины. Хотя, как по мне, красная смородина будет вкуснее всего в нашем десерте. Готовим смородиновый мармелад", - говорит телеведущий утренней программы "Сніданок з 1+1" Руслан Сеничкин.

"Сахарный" мармелад от Руслана Сеничкина

Ингредиенты:

Красная смородина - 250 грамм

Сахар - 100 грамм

Агар-агар - 1,5 чайных ложки

Вода 150 миллиграмм

Приготовление:

250 граммов красной смородины измельчить в блендере. Должно получиться пюре. Его надо перетереть, чтобы избавиться от ненужных кусочков ягоды.

Жмых, который остался, можно не выбрасывать, потому что он содержит много витаминов. Его можно залить кипятком, добавить сахара и получится горячий компот.

Фото: Рецепт от Руслана Сеничкина (пресс-служба)

Собрать пюре ложкой. Добавить к нему в посудину 6-7 ложек сахара.

Добавить к массе пюре половину стакана воды.

Добавить желатин или агар-агар. Предварительно его надо замочить в холодной воде. Затем добавить к смеси. Быстро размешать массу.

Поставить на плиту кастрюлю, начать разогревать. Перелить в нее смесь пюре.

Довести до кипения и варить в течение 5-10 минут. Масса должна уменьшиться примерно на треть. Подождать, пока закипит и убрать кастрюлю с огня.

Поставить массу в формочку, устланную пергаментом. Поставить в холодильник примерно на 1-1,5 часа.

Фото: Вкусный "осенний" мармелад (пресс-служба)

Мармелад застыл, и теперь его можно легко достать из формочки и порезать, смочив нож в воде. Нарезать мармелад кубиками. Готовые кубики обвалять в сахаре.

Именно сахар убирает лишнюю влагу конфет и помогает им созревать, говорит Руслан Сеничкин.

"Хотя этот десерт сладкий, но одновременно и низкокалорийный, потому что не содержит жиров. Его можно называть диетическим. Он снимает стресс, а вы получаете много удовольствия! Именно такой мармелад из натуральных ингредиентов можно смело "прописывать" маленьким детишкам. Уже с двухлетнего возраста. Итак, ешьте!" – говорит телеведущий.

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