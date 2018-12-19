Сплошная польза: диетолог назвала продукты для идеального зимнего меню

Фото: (pixabay.com)

Известний диетолог Светлана Фус перечислила овощи, которые должны быть на столе зимой

Украинский диетолог Светлана Фус поделилась списком овощей и продуктов, которые должны присутствовать в оптимальном количестве в зимнем рационе. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Кроме квашеных и консервированных овощей, а также капусты, моркови и свеклы, эксперт предлагает разнообразить сезонное меню корнеплодами: сельдереем, пастернаком, топинамбуром и не забывать о репчатом луке.

«Рекомендую включать в рацион замороженные овощи - цветную и брюссельскую капусту, брокколи, капусту романеско, баклажаны, кабачки, лук-порей, помидоры и перец. Добавлю сюда и молодую стручковую фасоль или, как ее еще называют, - спаржевую. И, хотя, она относится к бобовым, по количеству белка, жиров и пищевых волокон ее можно отнести к овощной группы продуктов. Замороженные овощи по своей пищевой ценности практически не уступают свежим», - заверила специалист.

Фото: (pixabay.com)

По словам диетолога, из таких овощей можно готовить большое количество вкусных блюд. Например, овощные роллы из смеси капусты, лука и сыра, омлет с брокколи и горошком, пироги в тонком бездрожжевом тесте с различными вариантами начинок из овощей, густые супы-пюре и тому подобное. Для сохранения пищевой ценности замороженных овощей, их лучше сначала приготовить на пару, а после этого использовать для блюд.

Также Фус рекомендует не забывать о квашеных овощах. Но налегать на них не стоит – из-за большого содержания соли эти продукты способны задерживать воду в организме и вызывать отек, поэтому их также не стоит употреблять на ночь. Разнообразить зимний рацион поможет морская капуста. Ее можно, например, добавить в винегрет.

Диетолог напоминила и о грибах. Она утверждает, что некоторые из них содержат больше белка, чем овощи, к тому же, грибы богаты минералами.

Фото: (pixabay.com)

Эксперт призывает не обходить вниманием и тыкву. Из этого продукта можно готовить не только традиционные каши и десерты, но и добавлять в овощные блюда.

Что касается свежих овощей на полках магазинов, то к ним диетолог советует относиться с осторожностью. «Многие из них выращивают в теплицах, какие привозят из стран, где их урожай три раза в год. Небольшое количество свежих овощей можно добавлять в зимний рацион. Главное, быть уверенными в их качестве. Не в сезон они могут содержать много нитратов. Я считаю, что это больше летние овощи и они полезны в период их созревания в открытом грунте», - отметила специалист.

Фото: (pixabay.com)

Кроме того, как утверждает Фус, к овощным блюдам можно добавить для пикантности семечки, орехи, авокадо, маслины, чеснок, имбирь и специи, сделав их не только более полезными, но и вкусными.

«Помните, чтобы хорошо себя чувствовать и быть стройной, необходимо ежедневно съедать около 500 г овощей. Звучит для некоторых угрожающе. И, кажется, выполнить это непросто. А если я напишу - в день нужно съесть две овощные блюда по 200-250 г. Вспомните, как выглядит 200 г винегрета на тарелке? Точно не огромная порция», - заверила диетолог.

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