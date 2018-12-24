Чи варто їсти макарони під час схуднення: дієтолог дала відповідь

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Дієтолог пояснила, як краще включити в свій раціон макарони

Багато хто задається питанням, чи можна їсти макаронні вироби в період, коли ви активно стежите за своєю фігурою і намагаєтеся скинути зайві кілограми. Відповіддю на це питання поділилася українська дієтолог Світлана Фус, яка раніше назвала продукти для ідеального зимового меню.

Так, дієтолог зазначила, що в розумінні більшості людей, макарони — "нездорова їжа". Тому багато хто намагається виключити зі свого раціону ці продукти. Але Фус настійно радить не включати в категорію "шкідливого мучного" всі макарони.

"Перш за все хочу нагадати, що найбільш корисні макарони з твердих сортів пшениці. Калорійність їх у сухому вигляді становить 250-350 ккал на 100 г продукту. Це багатьох лякає. Але хіба ми їмо макарони в сухому вигляді? Після варіння 100 г готових макаронів мають калорійність 130 ккал / 100 г і глікемічний індекс 40. А це не більш ніж у 100 г готової гречаної, вівсяної або рисової каші", — розвінчує міфи про макаронах Світлана Фус.

Також дієтолог перерахувала причини включення в свій раціон макаронних виробів:

Вони багаті клітковиною і рослинним білком.

Містять вітаміни груп РР і В, а також мінерали — кальцій, фосфор, калій.

Практично не містять жирів.

Джерело складних вуглеводів, які на відміну від простих, дають відчуття ситості на довгий час.

Фус рекомендує вибирати макарони з борошна твердих сортів пшениці.

Макарони бажано варити до стану Al dente (фото: unsplash/eaterscollective)

Далі дієтолог радить дотримуватись таких правил:

Правильно варити макарони — до стану аль денте. Тобто не но розварювати їх (до 10 хвилин варіння). У перетравлених макаронах збільшується кількість простих вуглеводів, підвищується їх глікемічний індекс. Якщо варити довго, то глікемічний індекс підвищиться до 55, а кількість корисних речовин знизиться від тривалої термічної обробки. Поменше солі. Ніяких сирних і майонезних соусів. Макарони (паста) в кафе — це калорійна бомба, де безліч солі і сирно-майонезного соусу. Поєднуйте з тушкованими помідорами, соусом з овочів власного приготування. Це буде смачно і не калорійно. Кращі "гастрономічні супутники" макаронів: овочі, гриби, морепродукти. Достатньо 100 г готових макаронів, якщо мова йде про основному блюді. І вдвічі менше, якщо вони будуть гарніром.

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Відео: РБК-Україна