Чи варто їсти макарони під час схуднення: дієтолог дала відповідь

Дієтолог пояснила, як краще включити в свій раціон макарони
Багато хто задається питанням, чи можна їсти макаронні вироби в період, коли ви активно стежите за своєю фігурою і намагаєтеся скинути зайві кілограми. Відповіддю на це питання поділилася українська дієтолог Світлана Фус, яка раніше назвала продукти для ідеального зимового меню.
Так, дієтолог зазначила, що в розумінні більшості людей, макарони — "нездорова їжа". Тому багато хто намагається виключити зі свого раціону ці продукти. Але Фус настійно радить не включати в категорію "шкідливого мучного" всі макарони.
"Перш за все хочу нагадати, що найбільш корисні макарони з твердих сортів пшениці. Калорійність їх у сухому вигляді становить 250-350 ккал на 100 г продукту. Це багатьох лякає. Але хіба ми їмо макарони в сухому вигляді? Після варіння 100 г готових макаронів мають калорійність 130 ккал / 100 г і глікемічний індекс 40. А це не більш ніж у 100 г готової гречаної, вівсяної або рисової каші", — розвінчує міфи про макаронах Світлана Фус.
Також дієтолог перерахувала причини включення в свій раціон макаронних виробів:
Фус рекомендує вибирати макарони з борошна твердих сортів пшениці.
Макарони бажано варити до стану Al dente (фото: unsplash/eaterscollective)
Далі дієтолог радить дотримуватись таких правил:
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Відео: РБК-Україна