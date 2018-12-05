Салат "Оливье" на Новый год: диетолог дал необычный совет

Иллюстративное фото (pxhere.com)

Эксперт рассказал о главном принципе праздничных дней

Известный диетолог Виктор Тутельян рассказал, что съесть любимое новогоднее блюдо во время праздничного застолья можно будет всем. Об этом пишет "Медик-форум".

Многие украинцы, которые соблюдают диету для того, чтобы похудеть или по медицинским показаниям, обеспокоены тем, что во время новогоднего застолья придется ограничить себя в употреблении любимых блюд.

Однако диетолог Виктор Тутельян считает, что в праздники стоит себя побаловать разносолами, но делать это нужно умеренно.

Иллюстративное фото (pxhere.com)

Он утверждает, что небольшие гастрономические радости способствуют хорошему настроению и увеличивают выработку гормонов. Поэтому он рекомендует есть во время праздника любые блюда, в том числе и неизменный атрибут новогодних праздников – салат "Оливье".

Виктор Тутельян отметил, что главный принцип в такие дни – это принимать различную калорийную пищу небольшими порциями и не переедать.

"Если человек здоровый, есть нужно немножко, чтобы переварилось, очень-очень умеренно. Тогда почему бы себя и не порадовать, Новый год раз в году, это же праздник", - рассказал диетолог.

Он добавил, что умеренность важна также и в напитках, которые будут на праздничном столе.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты дали советы, как подготовить к праздникам лицо и тело всего за один месяц.

А также рассказывали о том, что диетологи назвали четыре неожиданных продукта, которые помогут справиться с такой проблемой, как изжога.

Видео: РБК-Украина