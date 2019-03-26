Стильные трансформации: топ-6 звезд, удививших новыми прическами

Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Изучаем тренды 2019-го года на примере знаменитостей

Знаменитости обожают меняться, а мы – вдохновляться их образами. И пусть не каждая из нас готова к кардинальным переменам за один вечер, на которые идут звезды ради ролей, новых проектов или просто чтобы освежить образ. Но зато они полной мерой демонстрируют нам тренды нового сезона и дают возможность подобрать себе наиболее оптимальный вариант. Так, если в 2018-м году были популярны эксперименты с блондом и различными растяжками цвета, то, судя по трансформациям знаменитостей, в 2019-м будут на пике популярности более драматичные образы, темные оттенки и естественные текстуры. Итак, изучаем самые стильные прически.

Белла Хадид: назад к истокам

Белла Хадид до и после преображения (коллаж: harpersbazaar.com.au)

На днях 22-летняя супермодель, которая на протяжении всей карьеры экспериментировала с темными оттенками волос, поделилась с подписчиками потрясающей новостью – она вернулась к натуральному цвету, который, как и у ее сестры Джиджи, светлый. Белла продемонстрировала новый оттенок и написала: "Возвращение к моему грязному блонду. Возвращение к корням".

Бехати Принслу: бунт на корабле

Бехати Принсоу до и после преображения (фото: harpersbazaar.com.au)

Роскошная копна золотистых волос – визитная карточка намибийской модели, которая стала частью ее образа на долгие годы. Но этой весной жажда перемен догнала и ее – супруга Адама Левайна подобрала себе новый бунтарский образ в духе 90-х, перекрасив волосы в ярко-розовый цвет.

Кэндис Свейнпол: больше не русалка

Кэндис Свейнпол до и после преображения (фото: harpersbazaar.com.au)

Одна из самых популярных моделей планеты, Кэндис, всегда ассоциировалась у всех не только с ангелом, но и с русалкой – благодаря длинным светлым волосам длиной до талии. В этом году девушка, которая, по слухам, переживает не лучшие времена в личной жизни, видимо, решила устроить себе перезагрузку. И начала с образа: стилист Кэндис подобрал ей трендовый удлиненный боб, который обещает стать хитом этого года.

Джесинта Франклин: короче!

Джесинта Франклин до и после преображения (фото: harpersbazaar.com.au)

Австралийская модель – большая поклонница коротких стрижек. И своим примером доказывает – здесь есть огромное поле для фантазии и творчества. Так, она ходила с удлиненным каре, затем – с ультракоротким бобом. А в 2018-м она сменила их на дерзкий растрепанный пикси.

Наоми Кэмпбелл: все и сразу

Наоми Кэмпбелл до и после преображения (фото: harpersbazaar.com.au)

Легендарная супермодель никогда не могла остановиться на одном образе, примеряя то длинные гладкие волосы, то короткие стрижки. Она не прочь экспериментов с париками, накладными челками и цветами. Но особенно стильно на ней смотрелись короткие кудряшки медового оттенка, которые она продемонстрировала на Неделе моды в Париже.

Эмма Стоун: темная сила

Эмма Стоун до и после преображения (фото: harpersbazaar.com.au)

Знаменитая актриса постоянно меняет цвет волос в зависимости от роли, но, тем не менее, всегда возвращается к своим "фирменным" оттенкам – рыжему и блонду. В этом же году она изменила им, подобрав себе новый темно-коричневый с медным отливом цвет.

Напомним, ранее мы писали о любимых прическах Кейт Миддлтон, которые подойдут на все случаи жизни: от роскошных локонов до простого хвоста.