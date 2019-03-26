Стильні трансформації: топ-6 зірок, які здивували новими зачісками

Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Вивчаємо тренди 2019-го року на прикладі знаменитостей

Знаменитості обожнюють мінятися, а ми – надихатися їх образами. І нехай не кожна з нас готова до кардинальних змін за один вечір, на які йдуть зірки заради ролей, нових проектів або просто щоб освіжити образ. Але зате вони повною мірою демонструють нам тренди нового сезону і дають можливість підібрати собі найбільш оптимальний варіант. Так, якщо у 2018-му році були популярні експерименти з блондом і різними розтяжками кольору, то, судячи по трансформацій знаменитостей, в 2019-му будуть на піку популярності більш драматичні образи, темні відтінки і природні текстури. Отже, вивчаємо найбільш стильні зачіски.

Белла Хадід: назад до витоків

Белла Хадід до і після перетворення (колаж: harpersbazaar.com.au)

На днях 22-річна супермодель, яка протягом всієї кар'єри експериментувала з темними відтінками волосся, поділилася з пидписниками приголомшливою новиною – вона повернулася до натурального кольору, який, як і у її сестри Джіджі, світлий. Белла продемонструвала новий відтінок і написала: "Повернення до мого брудного блонду. Повернення до коріння".

Бехаті Прінслу: бунт на кораблі

Бехати Принсоу до і після перетворення (фото: harpersbazaar.com.au)

Розкішна копиця золотистого волосся – візитна картка намібійської моделі, яка стала частиною її образу на довгі роки. Але цієї весни жага змін наздогнала і її чоловіка Адама Левайна підібрала собі новий бунтарський образ у дусі 90-х, перефарбувавши волосся в яскраво-рожевий колір.

Кендіс Свейнпол: більше не русалка

Кендіс Свейнпол до і після перетворення (фото: harpersbazaar.com.au)

Одна з найпопулярніших моделей планети, Кендіс, завжди асоціювалася у всіх не тільки з ангелом, але і з русалкою – завдяки довгому світлому волоссю довжиною до талії. В цьому році дівчина, яка, за чутками, переживає не кращі часи в особистому житті, мабуть, вирішила влаштувати собі перезавантаження. І почала з образу: стиліст Кендіс підібрав їй трендовий подовжений боб, який обіцяє стати хітом цього року.

Джесінта Франклін: ще коротше!

Джесінта Франклін до і після перетворення (фото: harpersbazaar.com.au)

Австралійська модель – велика шанувальниця коротких стрижок. І своїм прикладом доводить – тут є величезне поле для фантазії і творчості. Так, вона ходила з подовженим каре, потім – з ультракоротким бобом. А в 2018-му вона змінила їх на зухвалий розпатланий пікс.

Наомі Кемпбелл: все і відразу

Наомі Кемпбелл до і після перетворення (фото: harpersbazaar.com.au)

Легендарна супермодель ніколи не могла зупинитися на одному образі, приміряючи то довге гладке волосся, то короткі стрижки. Вона не проти експериментів з перуками, накладними чубчиками і кольорами. Але особливо стильно на ній виглядали короткі кучерики медового відтінку, які вона продемонструвала на Тижні моди в Парижі.

Емма Стоун: темна сила

Емма Стоун до і після перетворення (фото: harpersbazaar.com.au)

Знаменита актриса постійно змінює колір волосся в залежності від ролі, але, тим не менш, завжди повертається до свого "фірмового" відтінку – рудого і блонду. У цьому ж році вона змінила їм, підібравши собі новий темно-коричневий з мідним відливом колір.

Нагадаємо, раніше ми писали про улюблені зачіски Кейт Міддлтон, які підійдуть на всі випадки життя: від розкішних локонів до простого хвоста.