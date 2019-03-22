От роскошных локонов до простого хвоста: прически Кейт Миддлтон на все случаи жизни

Кейт Миддлтон (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Учимся у герцогини Кембриджской выбирать стильные прически

Кейт Миддлтон не зря является одним из самых популярных персонажей у глянцевых изданий и модных критиков. Ее умению одеваться и преподнести себя может позавидовать любая светская львица. Отдельного внимания заслуживает и прическа признанной красавицы – роскошные волосы герцогини Кембриджской всегда уложены в безупречную укладку, идеально подходящую к тому или иному случаю.

Кто же стоит за этой красотой? С 2012 года это ее личный парикмахер и стилист по волосам – Аманда Кук. Именно она отвечает за то, чтобы в любой ситуации, будь то выписка из роддома или светский прием, Кейт была на высоте. Она же автор ставших уже фирменными причесок Миддлтон. Вспоминаем самые знаменитые и стильные из них.

Вытянутые волосы



Герцогиня Кембриджская также не всегда "заморачивается" с прическами (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Чтобы создать универсальный, стильный и практичный вариант укладки, не нужно ничего выдумывать. Особенно если волосы вашей клиентки, как у Кейт Миддлтон – длинные, густые и ухоженные. С прямыми волосами, слегка приподнятыми у корней, герцогиню Кембриджскую можно увидеть как на шикарных светских приемах, так и на менее формальных встречах, и смотрится такая прическа везде уместно.

Подкрученные локоны

Для более торжественных мероприятий Кейт предпочитает локоны (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Объемная прическа с подкрученными кончиками или завитыми в нетугие локоны волосами – более праздничная версия предыдущей. Кажется, такому варианту Кейт отдает предпочтение, когда ей хочется выглядеть максимально женственно. Потому как чаще всего она идет в дополнение к обожаемым Миддлтон платьям мягкого силуэта.

Хвост

Хвост подойдет для деловых встреч (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Он никогда не выйдет из моды, у него есть масса вариаций, с помощью аксессуаров его легко сделать максимально торжественным и стильным… Все это о хвосте – одной из самых популярных причесок на все времена, которая, к слову, так идет Кейт. Особенно выигрышно на герцогине смотрится вариант со слегка зачесанными на затылке и приподнятыми волосами.

Вечерние укладки

Вечерние выходы на светские мероприятия требуют более сложных причесок (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Приемы во дворце, балы и высокосветские рауты имеют свои дресс-коды и требуют соответственных причесок. Тогда стилист по волосам Кейт обращается к проверенным методам: косы, плетения и разнообразные вариации низких причесок идеально спасают в таких случаях. Еще один вариант, к которому прибегает Аманда – убранные от лица и зачесанные назад волосы.

Вариации со шляпкой

Образы со шляпками однозначно заслуживают отдельного внимания. Для них стилист Кейт использует разнообразные прически: собранные на затылке, переплетенные или распущенные, дополняя их милыми небольшими головными уборами. Такой вариант смотрится иногда официально и сдержанно, иногда игриво и дерзко, но всегда – свежо и привлекательно.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон и Елизавета II совершили первый совместный выход. Где герцогиня Кембриджская как раз продемонстрировала прическу со шляпкой.

Кстати, ранее Меган Маркл, Кейт Миддлтон и Елизавета II блистали в стильных нарядах на службе в Вестминстерском аббатстве.