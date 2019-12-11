Чтобы не стать приютом для бактерий: Тодоренко решила перейти на бесслизистую диету

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко хочет на время отказаться от потребления мяса и мучного

Регина Тодоренко продолжает наслаждаться отдыхом на Бали. Отметим, что известная украинская богер, экс-ведущая популярной программы “Орел и Решка” на днях приятно удивила поклонников яркой новостью - вместе с Владом Топаловы и их сыночком Майклом ведущая улетела на отдых на экзотический остров. Кстати, 5 декабря счастливые Тодоренко и Топалов отметили день рождения сыночка - Мише исполнился ровно год. Регина и Влад опубликовала снимки с Майклом (так мальчика привыкли называть в семье) и оставили для него теплые слова и душевные признания.

При этом музыканты не спешат забрасывать поклонников фото и видео с отдыха. Лишь изредка публикуя обновления.

При этом в свежем своем посте из Бали Тодоренко заинтриговала поклонников желанием перейти на новомодную в последнее время диету - так называемую бесслизистую.

“#надиете Вчера прочла статью о том, что мясо и мучное при переваривании оставляют в организме большое количество слизи, которая раздражает стенки кишечника. Ближайшие 3 недели точно буду питаться фруктами, потом снова вернусь к любимой курице. Есть среди нас врачи, которые могут с медицинской точки зрения объяснить , чем именно вредно мясо и как его правильно употреблять ??? Не хочется стать приютом для злосчастных бактерий”, - пишет Регина, сопровождая свой пост тематическим фото.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Бесслизистая диета – это рацион питания, придуманный в начале XX века немецким профессором Арнольдом Эретом и описанный в книге “Целебная система бесслизистой диеты”. В издании он популярно объяснил, откуда берутся все болезни и доказал, что человек по своей природе не мясоед, а фруктоед.

Поклонники телеведущей также поспешили оставить свои отзывы:

“Слизь может быть и от картошки и молочки) я стараюсь есть мясо с большим количеством зелени и овощей для лучшего переваривания”

“В фруктах много глюкозы, можно быстро набрать вес”

“Я вообще разлюбила мясо...исключением остаётся кролик, иногда курица. Хотя раньше всегда кушала. Заставляю себя есть его, потому что надо”

“Я уже 4 месяца как вегетерианка, отлично себя чувствую)))”

“Человек это хищник. А значит мясоед....мясо просто необходимо организму, а это для защиты каких то своих интересов всякую хрень придумывают”

“Ну, на практике это проверено) а еще некоторые овощи и фрукты дают такой эффект”

Скриншот комментариев: instagram.com/reginatodorenko

Напомним, ранее Влад Топалов рассказал, чем его покорила Регина Тодоренко.