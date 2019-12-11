Чтобы не стать приютом для бактерий: Тодоренко решила перейти на бесслизистую диету

Тодоренко хочет на время отказаться от потребления мяса и мучного
Регина Тодоренко продолжает наслаждаться отдыхом на Бали. Отметим, что известная украинская богер, экс-ведущая популярной программы “Орел и Решка” на днях приятно удивила поклонников яркой новостью - вместе с Владом Топаловы и их сыночком Майклом ведущая улетела на отдых на экзотический остров. Кстати, 5 декабря счастливые Тодоренко и Топалов отметили день рождения сыночка - Мише исполнился ровно год. Регина и Влад опубликовала снимки с Майклом (так мальчика привыкли называть в семье) и оставили для него теплые слова и душевные признания.
При этом музыканты не спешат забрасывать поклонников фото и видео с отдыха. Лишь изредка публикуя обновления.
При этом в свежем своем посте из Бали Тодоренко заинтриговала поклонников желанием перейти на новомодную в последнее время диету - так называемую бесслизистую.
“#надиете Вчера прочла статью о том, что мясо и мучное при переваривании оставляют в организме большое количество слизи, которая раздражает стенки кишечника. Ближайшие 3 недели точно буду питаться фруктами, потом снова вернусь к любимой курице. Есть среди нас врачи, которые могут с медицинской точки зрения объяснить , чем именно вредно мясо и как его правильно употреблять ??? Не хочется стать приютом для злосчастных бактерий”, - пишет Регина, сопровождая свой пост тематическим фото.
Фото: instagram.com/reginatodorenko
Бесслизистая диета – это рацион питания, придуманный в начале XX века немецким профессором Арнольдом Эретом и описанный в книге “Целебная система бесслизистой диеты”. В издании он популярно объяснил, откуда берутся все болезни и доказал, что человек по своей природе не мясоед, а фруктоед.
Поклонники телеведущей также поспешили оставить свои отзывы:
Скриншот комментариев: instagram.com/reginatodorenko
Напомним, ранее Влад Топалов рассказал, чем его покорила Регина Тодоренко.