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Чтобы не стать приютом для бактерий: Тодоренко решила перейти на бесслизистую диету

Lite » Красота 11.12.2019 - 11:33
Чтобы не стать приютом для бактерий: Тодоренко решила перейти на бесслизистую диету
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко хочет на время отказаться от потребления мяса и мучного

Регина Тодоренко продолжает наслаждаться отдыхом на Бали. Отметим, что известная украинская богер, экс-ведущая популярной программы “Орел и Решка” на днях приятно удивила поклонников яркой новостью - вместе с Владом Топаловы и их сыночком Майклом ведущая улетела на отдых на экзотический остров. Кстати, 5 декабря счастливые Тодоренко и Топалов отметили день рождения сыночка - Мише исполнился ровно год. Регина и Влад опубликовала снимки с Майклом (так мальчика привыкли называть в семье) и оставили для него теплые слова и душевные признания.

При этом музыканты не спешат забрасывать поклонников фото и видео с отдыха. Лишь изредка публикуя обновления.

При этом в свежем своем посте из Бали Тодоренко заинтриговала поклонников желанием перейти на новомодную в последнее время диету - так называемую бесслизистую.

“#надиете Вчера прочла статью о том, что мясо и мучное при переваривании оставляют в организме большое количество слизи, которая раздражает стенки кишечника. Ближайшие 3 недели точно буду питаться фруктами, потом снова вернусь к любимой курице. Есть среди нас врачи, которые могут с медицинской точки зрения объяснить , чем именно вредно мясо и как его правильно употреблять ??? Не хочется стать приютом для злосчастных бактерий”, - пишет Регина, сопровождая свой пост тематическим фото.

Чтобы не стать приютом для бактерий: Тодоренко решила перейти на бесслизистую диету

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Бесслизистая диета – это рацион питания, придуманный в начале XX века немецким профессором Арнольдом Эретом и описанный в книге “Целебная система бесслизистой диеты”. В издании он популярно объяснил, откуда берутся все болезни и доказал, что человек по своей природе не мясоед, а фруктоед.

Поклонники телеведущей также поспешили оставить свои отзывы:

  • “Слизь может быть и от картошки и молочки) я стараюсь есть мясо с большим количеством зелени и овощей для лучшего переваривания”
  • “В фруктах много глюкозы, можно быстро набрать вес”
  • “Я вообще разлюбила мясо...исключением остаётся кролик, иногда курица. Хотя раньше всегда кушала. Заставляю себя есть его, потому что надо”
  • “Я уже 4 месяца как вегетерианка, отлично себя чувствую)))”
  • “Человек это хищник. А значит мясоед....мясо просто необходимо организму, а это для защиты каких то своих интересов всякую хрень придумывают”
  • “Ну, на практике это проверено) а еще некоторые овощи и фрукты дают такой эффект”

Чтобы не стать приютом для бактерий: Тодоренко решила перейти на бесслизистую диету

Скриншот комментариев: instagram.com/reginatodorenko

Напомним, ранее Влад Топалов рассказал, чем его покорила Регина Тодоренко.

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