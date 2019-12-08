Топалов откровенно ответил, чем его сразила Тодоренко

Российский артист заявил, что был без ума от пикантных частей тела нынешней супруги
Знаменитый российский певец Влад Топалов признался, что его привлекло в своей супруге Регине Тодоренко.
В блиц-опросе PeopleTalk он заявил, что "запал" на грудь и ягодицы экс-ведущей шоу "Орел и Решка".
Также он ответил, что супруга и сын Майкл - самое главное, что есть в его жизни.
По словам Топалова, самым неловким моментом в своей жизни он считает роды супруги.
Отметим, что Влад присутствовал при появлении на свет своего первенца. Он ответственно подходил и к беременности любимой. Сестра музыканта даже однажды рассказала, что брат помогал ей советами, когда она ждала ребенка.
Несколько дней назад, когда сыну Влада Топалова исполнился год, он написал трогательный пост в Instagram.
"Дорогой мой сыночек! Вот и пролетел год! Наш с тобой первый год! Я плачу! Плачу от счастья. От этой абсолютно божественной, чистой любви! Ты и твоя мама - самое дорогое, что у меня есть и когда-либо было! Ты в эти самые дни делаешь свои первые шаги... Вот-вот назовешь нас с мамой «мамой» и «папой»! Каждый день прошедшего года был абсолютной сказкой! Невероятной! Интересной! Да, конечно, порой, невыносимо трудной! Но фантастической! У тебя самая великая мама на свете! (...) Я тебя люблю больше жизни! Буквально! Всегда твой папа!" - написал он в сети.
Дорогой мой сыночек! Вот и пролетел год! Наш с тобой первый год! Я плачу! Плачу от счастья. От этой абсолютно Божественной, Чистой любви! Ты и твоя мама - самое дорогое, что у меня есть и когда-либо было! Ты в эти самые дни делаешь свои первые шаги.... вот-вот назовёшь нас с мамой «мамой» и «папой»! Каждый день прошедшего года был абсолютной сказкой! Невероятной! Интересной! Да, конечно, порой, невыносимо трудной! Но фантастической! У тебя САМАЯ ВЕЛИКАЯ МАМА НА СВЕТЕ! Я очень надеюсь ты это читаешь уже взрослый когда-то) Береги свою маму! Люби её и уважай! Она совершает ПОДВИГ для тебя КАЖДЫЙ день твоей жизни! Ты подарил нам новую любовь! Ты подарил нам «СЕМЬЮ» и «наш» и только наш мир! Мы с мамой тебя любим без памяти, АБСОЛЮТНО! Дай Бог тебе здоровья! Я очень надеюсь, что мы сможем стать для тебя самыми лучшими и любимыми родителями. Для нас обоих, мне кажется, больше ничего в этой жизни теперь не имеет никакого значения. Только стать для тебя самыми лучшими и любимыми и быть всегда вместе! Запомни, ты нам ничего не должен! Это НАШ выбор! Наша радость и счастье, получить от Бога тебя! Ты свободен! Ты - личность! И мы с мамой хотим быть рядом с тобой! Помогать, поддерживать и любить! Это МЫ должны помочь тебе найти и почувствовать «себя в себе»! Будь лучше нас! Будь умнее, успешнее, добрее и светлее! Я молю Бога, чтобы нам это удалось! И еще! Умоляю, будь здоровым. Твоя мама очень нервничает, когда ты болеешь, а когда ты меня пошлёшь, лет через 15-18, мама останется со мной и она мне очень нужна здоровая! Береги её! За меня не переживай!!! Я тебя люблю больше жизни! Буквально! Всегда твой папа #владтопалов #vladtopalov
«Определить талант очень просто - вы смотрите, какая женщина возле него. Возле Пушкина, возле Высоцкого, возле Есенина. Потом вспоминаете, какая женщина была возле Брежнева, возле Хрущева, возле Сталина. Не было их у них!!!! Всё было у них, а этих людей у них не было! Вот я и говорю: ты сам такой, какая женщина возле тебя! Из жён надо выбирать весёлых. Из весёлых- умных. Из умных - нежных. Из нежных - терпеливых. И терпеливых. И терпеливых!» М.М.Жванецкий Больше и добавить нечего! Бэри! Ти - самая весёлая, самая умная, самая нежная и сааааааамааааяяяя терпеливая!!!! Благодарю тебя и Бога. Просто миллион раз благодарю. Я совсем не подарок.