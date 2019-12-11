Щоб не стати притулком для бактерій: Тодоренко вирішила перейти на безслизисту дієту

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко хоче на час відмовитися від споживання м'яса і мучного

Регіна Тодоренко продовжує насолоджуватись відпочинком на Балі. Зазначимо, що відома українська богер, екс-ведуча популярної програми "Орел и Решка" днями приємно здивувала шанувальників яскравою новиною - разом з Владом Топаловы і їх синочком Майклом ведуча полетіла на відпочинок на екзотичний острів. До речі, 5 грудня щасливі Тодоренко і Топалов відзначили день народження синочка - Міші виповнився рівно рік. Регіна і Влад опублікувала знімки з Майклом (хлопчика так звикли називати у сім'ї) і залишили для нього теплі слова і душевні визнання.

При цьому музиканти не поспішають закидати шанувальників фото і відео з відпочинку. Лише зрідка публікуючи оновлення.

При цьому в свіжому своєму пості з Балі Тодоренко заінтригувала прихильників бажанням перейти на новомодну останнім часом дієту - так звану безслизисту.

“#надиете Вчора прочитала статтю про те, що м'ясо і борошняне при перетравленні залишають в організмі велику кількість слизу, який подразнює стінки кишечника. Найближчі 3 тижні точно буду харчуватися фруктами, потім знову повернуся до улюбленої курці. Серед нас є лікарі, які можуть з медичної точки зору пояснити , чому саме шкідливе м'ясо і як його правильно вживати ??? Не хочеться стати притулком для злощасних бактерій", - пише Регіна, супроводжуючи свій пост тематичним фото.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Безслизиста дієта – це раціон харчування, придуманий на початку XX століття німецьким професором Арнольдом Еретом і описаний в книзі "Цілюща система безслизистої дієти". У виданні він популярно пояснив, звідки беруться всі хвороби і довів, що людина за своєю природою не м'ясоїд, а фруктоїд.

Шанувальники телеведучої також поспішили залишити свої відгуки:

"Слиз може бути і від картоплі і молочки) я намагаюся їсти м'ясо з великою кількістю зелені і овочів для кращого перетравлення"

"У фруктах багато глюкози, можна швидко набрати вагу"

“Я взагалі розлюбила м'ясо...винятком залишається кролик, іноді курка. Хоча раніше завжди їла. Змушую себе їсти його, тому що треба"

"Я вже 4 місяці як вегетерианка, відмінно себе почуваю)))"

“Людина-це хижак. А значить м'ясоїд....м'ясо просто необхідно організму, а це для захисту якихось своїх інтересів всяку хрень придумують"

"Ну, на практиці це перевірено) а ще деякі овочі і фрукти дають такий ефект"

Скріншот коментарів: instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, раніше Влад Топалов розповів, чим його підкорила Регіна Тодоренко.