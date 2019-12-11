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Щоб не стати притулком для бактерій: Тодоренко вирішила перейти на безслизисту дієту

Lite » Краса 11.12.2019 - 11:33
Щоб не стати притулком для бактерій: Тодоренко вирішила перейти на безслизисту дієту
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко хоче на час відмовитися від споживання м'яса і мучного

Регіна Тодоренко продовжує насолоджуватись відпочинком на Балі. Зазначимо, що відома українська богер, екс-ведуча популярної програми "Орел и Решка" днями приємно здивувала шанувальників яскравою новиною - разом з Владом Топаловы і їх синочком Майклом ведуча полетіла на відпочинок на екзотичний острів. До речі, 5 грудня щасливі Тодоренко і Топалов відзначили день народження синочка - Міші виповнився рівно рік. Регіна і Влад опублікувала знімки з Майклом (хлопчика так звикли називати у сім'ї) і залишили для нього теплі слова і душевні визнання.

При цьому музиканти не поспішають закидати шанувальників фото і відео з відпочинку. Лише зрідка публікуючи оновлення.

При цьому в свіжому своєму пості з Балі Тодоренко заінтригувала прихильників бажанням перейти на новомодну останнім часом дієту - так звану безслизисту.

“#надиете Вчора прочитала статтю про те, що м'ясо і борошняне при перетравленні залишають в організмі велику кількість слизу, який подразнює стінки кишечника. Найближчі 3 тижні точно буду харчуватися фруктами, потім знову повернуся до улюбленої курці. Серед нас є лікарі, які можуть з медичної точки зору пояснити , чому саме шкідливе м'ясо і як його правильно вживати ??? Не хочеться стати притулком для злощасних бактерій", - пише Регіна, супроводжуючи свій пост тематичним фото.

Щоб не стати притулком для бактерій: Тодоренко вирішила перейти на безслизисту дієту

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Безслизиста дієта – це раціон харчування, придуманий на початку XX століття німецьким професором Арнольдом Еретом і описаний в книзі "Цілюща система безслизистої дієти". У виданні він популярно пояснив, звідки беруться всі хвороби і довів, що людина за своєю природою не м'ясоїд, а фруктоїд.

Шанувальники телеведучої також поспішили залишити свої відгуки:

  • "Слиз може бути і від картоплі і молочки) я намагаюся їсти м'ясо з великою кількістю зелені і овочів для кращого перетравлення"
  • "У фруктах багато глюкози, можна швидко набрати вагу"
  • “Я взагалі розлюбила м'ясо...винятком залишається кролик, іноді курка. Хоча раніше завжди їла. Змушую себе їсти його, тому що треба"
  • "Я вже 4 місяці як вегетерианка, відмінно себе почуваю)))"
  • “Людина-це хижак. А значить м'ясоїд....м'ясо просто необхідно організму, а це для захисту якихось своїх інтересів всяку хрень придумують"
  • "Ну, на практиці це перевірено) а ще деякі овочі і фрукти дають такий ефект"

Щоб не стати притулком для бактерій: Тодоренко вирішила перейти на безслизисту дієту

Скріншот коментарів: instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, раніше Влад Топалов розповів, чим його підкорила Регіна Тодоренко.

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