"Абсолютная сказка": Тодоренко и Топалов трогательно поздравили сыночка с днем рождения

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Сын ведущей и певца празднует 6 декабря один годик

Регина Тодоренко и Влад Топалов ровно год назад стали родителями прекрасного сыночка Михаила. Мальчик появился на свет в одном из московских роддомов, и навсегда перевернул жизнь своих звездных родителей. Ведущая признается, что малыш неожиданно превратил ее мужа в заботливого и даже фанатичного папу, который буквально не выпускает сына из рук и старается дать ему только лучшее. Регина и Влад опубликовала снимки с Майклом (так мальчика привыкли называть в семье) и оставили для него теплые слова и душевные признания.

Первым развернутое поздравление для любимого мальчика написал его папа. Влад показал фото с Мишей на руках – оба джентльмена одеты в классические белые рубашки. Кстати, звездный папа показал личико мальчика, а ведь до этого в соцсетях Регина и ее муж прятали глазки малыша и снимали его обычно со стороны спины.

"Дорогой мой сыночек! Вот и пролетел год! Наш с тобой первый год! Я плачу! Плачу от счастья. От этой абсолютно Божественной, Чистой любви! Ты и твоя мама - самое дорогое, что у меня есть и когда-либо было! Ты в эти самые дни делаешь свои первые шаги.... Вот-вот назовешь нас с мамой "мамой" и "папой"! Каждый день прошедшего года был абсолютной сказкой! Невероятной! Интересной! Да, конечно, порой, невыносимо трудной! Но фантастической!" - признался певец.

Фото: Влад Топалов с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

Он также не упустил возможность напомнить сыну, что у него самая замечательная мама на свете, в надежде, что мальчик прочтет это послание тогда, когда вырастет.

"У тебя САМАЯ ВЕЛИКАЯ МАМА НА СВЕТЕ! Я очень надеюсь, ты это читаешь уже взрослый когда-то. Береги свою маму! Люби ее и уважай! Она совершает ПОДВИГ для тебя КАЖДЫЙ день твоей жизни! Ты подарил нам новую любовь! Ты подарил нам "СЕМЬЮ" и "наш" и только наш мир! Мы с мамой тебя любим без памяти, АБСОЛЮТНО! Дай Бог тебе здоровья! Я очень надеюсь, что мы сможем стать для тебя самыми лучшими и любимыми родителями. Для нас обоих, мне кажется, больше ничего в этой жизни теперь не имеет никакого значения. Только стать для тебя самыми лучшими и любимыми и быть всегда вместе! Запомни, ты нам ничего не должен! Это НАШ выбор! Наша радость и счастье, получить от Бога тебя!" - написал растроганный Влад.

Фото: Влад Топалов с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

Артист надеется, что Миша станет лучше, чем его родители, а они будут всячески поощрять и поддерживать его на жизненном пути. Также он пожелал сыну здоровья.

"Твоя мама очень нервничает, когда ты болеешь, а когда ты меня пошлешь, лет через 15-18, мама останется со мной и она мне очень нужна здоровая! Береги ее! За меня не переживай!!! Я тебя люблю больше жизни! Буквально! Всегда твой папа", - закончил свое эмоциональное письмо певец.

Фото: Регина Тодренко с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

Регина также разместила в Instagram снимок с сыном на руках. Счастливая мама выглядит очень нарядно – яркий макияж, идеально уложенные волосы, черное платье с кружевом. Миша также одет "с иголочки" - белая рубашка, классические брючки и лаковые туфли. Примечательно, что ведущая не постеснялась показать интимный момент грудного кормления малыша на камеру. Она не раз упоминала о том, что дает Мише материнское молоко, а свой рабочий рафик строит так, чтобы он не пропускал важное кормление.

"Ровно Год назад к нам с небес спустился ангел! Его зовут Майкл, Мишель, Миша..... Для меня это самое большое счастье - быть мамой такого замечательного человека. Спасибо, что выбрал нас, спасибо, что так круто изменил нашу жизнь, мы с папой любим тебя бесконечно сильно! Будь лучше нас, будь выше нас, будь круче нас, будь сильнее и успешнее, просто будь собой, а мы поддержим тебя во всех твоих начинаниях!" - обратилась она к мальчику.

Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, что Регина Тодоренко похвасталась важным достижением сыночка.