Стало известно, какой чай станет для вас самым полезным

Иллюстративное изображение (Фото: РБК-Украина)

Только пять сортов чая профессионалы считают настоящими

Каждую секунду в мире люди пьют около миллиона чашек чая. Один из самы популярных и любимых напитков может нести в себе огромную пользу для человека, однако на самом деле выбрать лучший вид чая невозможно, так как все они действуют на организм благотворно, но по-разному, сообщает ресурс Ukrhealth.net.

Специалисты рассказали о полезных свойствах черного, зеленого, белого, пуэра и улуна - только эти пять сортов профессионалы чайных дел считают настоящими.

Зеленый

Зеленый чай содержит в 2 раза меньше кофеина, чем черный - поэтому ему лучше отдавать предпочтение при расстройствах сна, заболеваниях сердца и беременности (но в ограниченном количестве).

Фото: Зеленый чай (aromisto.com.ua)

Зеленый чай содержит витамины A, B, B1, B2, B15, C, P фтор, калий, цинк, медь, йод, фтор и другие полезные вещества. Это отличный источник антиоксидантов - веществ, которые замедляют старение. Напиток выводит токсины и снижает риск развития рака. А еще зеленый чай убивает вирусы и грибки.

Черный

Черный чай собирают из тех же кустов, но сильнее обрабатывают, что придает листочкам более насыщенный вкус и цвет, а вот полезные вещества забирает.

Напиток богат витаминами А, К, Р и В, аминокислотами, натрием, магнием, калием, кальцием, железом, фтором, йодом, цинком и медью. В нем много кофеина, поэтому при пониженном давлении черный чай подходит больше, чем зеленый. Напиток снимает желудочные спазмы, останавливает тошноту, укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость организма к различным инфекциям. А еще черный чай бодрит и поднимает настроение.

Белый

Для этого чая для гурманов годятся только молодые почки, покрытые белым пушком. Их собирают вручную, поэтому белый чай может стоить до 2 тысяч долларов за кг. Сборщикам нельзя курить, есть чеснок, пряности и употреблять алкоголь, чтобы чайные листья не впитали в себя посторонние запахи.

Фото: Чай (sisj.livejournal.com)

Почки обрабатывают минимально (5-7% окисления), и в них сохраняется больше полезных веществ. У белого чая масса целебных свойств и меньше кофеина в составе. Он укрепляет иммунитет, очищает, убивает бактерии и насыщает организм полезными веществами. Также он отлично снимает синдром хронической усталости.

Пуэр

Листья для пуэра окисляют, а затем хранят при высокой влажности. Этот чай как вино - чем он старше, тем ценнее. В специализированных магазинах можно найти сорокалетний пуэр, или даже старше.

Китайцы называют его средством от ста болезней. Напиток очень полезен для органов желудочно-кишечного тракта, его даже разрешают пить при язве. Пуэр снимает налет со слизистых и улучшает усвоение пищи. Снижает вероятность раковых заболеваний, уровень холестерина и сахара. Хорошо выводит токсины, поэтому его рекомендуют пить при отравлениях. Кроме того, пуэр бодрит не хуже, чем энергетик, только без вреда для здоровья.

Улун

Улун окисляют только на половину - по краям листьев. Поэтому он такой же вкусный, как черный чай, и так же ароматный, как зеленый. И стоит дороже их обоих, поскольку добиться нужной степени окисления не так уж легко: во время обработки листьев каждый час аккуратно перемешивают и разминают, при этом стараясь не ломать.

В улуне содержится 400 видов полезных химических соединений: витамины С, D, E, K, B1, B6, B3, B12, кальций, фосфор, железо, йод, магний, селен, цинк, марганец и другие. Полифенолы в письме улуна снижают активность раковых клеток. Чай улучшает пищеварение, защищает от инфарктов и инсультов и выводит бляшки холестерина. Кроме того, он помогает справиться с депрессией, улучшает состояние кожи и избавляет от аллергии.

Иллюстративное изображение (фото: РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, для того, чтобы согреться в холодные вечера, можно сделать специальные согревающие чаи - в их состав входят ягоды, а также другие ингредиенты, которые не только добавят тепла в организм, но и поддержат иммунную систему.

Также мы писали о том, что спасти положение при расстройстве желудка помогут специальные продукты, которые позволят восстановить водно-солевой баланс и нормализуют работу ЖКТ.

Напомним, недавно диетологи и психологи дали свои рекомендации о том, что надо пить, чтобы не мерзнуть и не впадать в депрессию.

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Видео: РБК-Украина