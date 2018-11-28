Стало відомо, який чай стане для вас найкориснішим

Ілюстративне зображення (Фото: РБК-Україна)

Тільки п'ять сортів чаю професіонали вважають справжніми

Кожну секунду в світі люди п'ють близько мільйона чашок чаю. Один із найпопулярніших і найулюбленіших напоїв може нести в собі величезну користь для людини, проте насправді обрати найкращий вид чаю неможливо, оскільки всі вони благотворно діють на організм, але по-різному, повідомляє ресурс Ukrhealth.net.

Фахівці розповіли про корисні властивості чорного, зеленого, білого, пуеру і улуна - тільки ці п'ять сортів професіонали чайних справ вважають справжніми.

Зелений

Зелений чай містить в 2 рази менше кофеїну, ніж чорний - тому йому краще віддавати перевагу при розладах сну, захворюваннях серця і вагітності (але в обмеженій кількості).

Фото: Зелений чай (aromisto.com.ua)

Зелений чай містить вітаміни A, B, B1, B2, B15, C, P фтор, калій, цинк, мідь, йод, фтор та інші корисні речовини. Це відмінне джерело антиоксидантів – речовин, які уповільнюють старіння. Напій виводить токсини і знижує ризик розвитку раку. А ще зелений чай вбиває віруси і грибки.

Чорний

Чорний чай збирають з тих же кущів, але сильніше обробляють, що надає листочкам більш насичений смак та колір, а ось корисні речовини забирає.

Напій багатий на вітаміни А, К, Р і В, амінокислотами, натрієм, магнієм, калієм, кальцієм, залізом, фтором, йодом, цинком і міддю. У ньому багато кофеїну, тому при зниженому тиску чорний чай підходить більше, ніж зелений. Напій знімає шлункові спазми, зупиняє нудоту, зміцнює імунітет, підвищує опірність організму до різних інфекцій. А ще чорний чай бадьорить і піднімає настрій.

Білий

Для цього чаю для гурманів годяться лише молоді бруньки, вкриті білим пушком. Їх збирають вручну, тому білий чай може коштувати до 2 тисяч доларів за кг. Збирачам не можна палити, їсти часник, прянощі та вживати алкоголь, щоб чайне листя не ввібрало в себе сторонні запахи.

Фото: Чай (sisj.livejournal.com)

Бруньки обробляють мінімально (5-7% окислення), і в них зберігається найбільше корисних речовин. У білого чаю маса цілющих властивостей і найменше кофеїну в складі. Він зміцнює імунітет, очищає, вбиває бактерії і насичує організм корисними речовинами. А ще він відмінно знімає синдром хронічної втоми.

Пуер

Листя для пуеру окислюють, а потім зберігають при високій вологості. Цей чай як вино - чим він старше, тим цінніше. У спеціалізованих магазинах можна знайти сорокарічний пуер, або навіть старше.

Китайці називають його засобом від ста хвороб. Напій дуже корисний для органів шлунково-кишкового тракту, його навіть дозволяють пити при виразці. Пуер знімає наліт зі слизових і покращує засвоєння їжі. Знижує ймовірність ракових захворювань, рівень холестерину і цукру. Добре виводить токсини, тому його рекомендують пити при отруєннях. Крім того, пуер бадьорить не гірше, ніж енергетик, тільки без шкоди для здоров'я.

Улун

Улун окислюють лише на половину - по краях листя. Тому він такий же смачний, як чорний чай, і так само ароматний, як зелений. І коштує дорожче їх обох, оскільки домогтися потрібного ступеня окислення не так вже легко: під час обробки листя кожну годину акуратно перемішують і розминають, при цьому намагаючись не ламати.

В улуні міститься 400 видів корисних хімічних сполук: вітаміни С, D, E, K, B1, B6, B3, B12, кальцій, фосфор, залізо, йод, магній, селен, цинк, марганець та інші. Поліфеноли в листі улуна знижують активність ракових клітин. Чай покращує травлення, захищає від інфарктів і інсультів і виводить бляшки холестерину. Крім тог, він допомагає впоратися з депресією, покращує стан шкіри і позбавляє від алергії.

Ілюстративне зображення (фото: РБК-Україна)

Як повідомлялося раніше, для того, щоб зігрітися в холодні вечори, можна зробити спеціальні зігріваючі чаї - до їх складу входять ягоди, а також інші інгредієнти, які не тільки додадуть тепла в організм, але й підтримають імунну систему.

Також ми писали про те, що врятувати становище при розладі шлунка допоможуть спеціальні продукти, які дозволять відновити водно-сольовий баланс і нормалізують роботу ШЛУНКОВО-кишкового тракту.

Нагадаємо, нещодавно дієтологи і психологи дали свої рекомендації про те, що треба пити, щоб не мерзнути і не впадати в депресію.

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Відео: РБК-Україна