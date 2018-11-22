Топ-3 напитка, которые помогут согреться в холодный вечер

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Чай с ягодами снимает воспаление и помогает бороться с простудой

Вечера становятся все холоднее и синоптики прогнозируют понижение температуры до -8 -9 градусов. Для того, чтобы согреться в холодные вечера, можно сделать специальные согревающие чаи, пишет издание "Ого".

Самые полезные согревающие напитки готовятся быстро и в их состав входят ягоды, а также другие ингредиенты, которые не только добавят тепла в организм, но и поддержат иммунную систему.

1. Чай из шиповника. У шиповника много целебных свойств, так как в нем содержится большое количество витамина С, минеральных веществ и органических кислот. Чай с этой ягодой снимет воспаление, укрепит иммунитет и может стать средство для борьбы с простудными заболеваниями. Заваривать такой чай нужно один раз.

Состав: плоды шиповника - 50 г, малина - 50 г, вода - 200 г, мед - по вкусу, черная смородина – по вкусу.

Воду нужно вскипятить и залить плоды шиповника, малины и черной смородины. Закрыть крышкой. Дать чаю остыть до комнатной температуры и процедить. Перед подачей можно добавить ложку меда.

Иллюстративное фото (unsplash.com)

2. Имбирный чай. Этот чай поможет победить не только простуду, но и осеннюю хандру, так как имбирь богат витаминами С, А, В1, В2, эфирными маслами, солями фосфора, железом, натрием, магнием, кальцием и всеми необходимыми для организма аминокислотами.

Состав: свежий имбирь -1 столовая ложка, молоко – 0,5 литра, вода - 0,5 литра, гвоздика – 10 штук, кардамон -10 штук, мускатный орех –половина чайной ложки, зеленый чай – 2 чайные ложки, черный чай – 1 чайная ложка.

Воду нужно поставить на огонь и подогреть. Потом добавить гвоздику, кардамон и зеленый чай. После того, как вода закипит – добавить молоко. Немного подождать и добавить черный чай и мелко нарезанный имбирь. Снова довести до кипения, добавить мускатный орех и подержать на огне 3-4 минуты.

Иллюстративное фото (unsplash.com)

3. Настой из облепихи. В этой ягоде содержатся витамины группы В, витамин С, калий, витамин Е, фолиевая кислота и различные микроэлементы. Облепиха снимает воспаление и поддерживает иммунитет.

Состав: ягоды облепихи – 150 г, вода - 0,6 литра, мед - по вкусу.

Ягоды облепихи нужно промыть и разделить на две части. Из половины сделать пюре, а потом добавить вторую половину ягод. Залить полученную массу кипятком и дать настояться 10-15 минут. Перед подачей можно добавить ложку меда.

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Видео: РБК-Украина