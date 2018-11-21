Топ 5 продуктов, которые помогут при расстройстве желудка

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Cпасти положение при диарее помогает специальное лечебное питание

Cпасти положение при расстройстве желудка помогут специальные продукты, которые позволят восстановить водно-солевой баланс и нормализуют работу ЖКТ. Об этом информирует Healthystyle.

Рис

При расстройстве желудка лучше всего употреблять простой вареный рис. Он стабилизирует деятельность ЖКТ, поглощает газы и кислоты, способствуя прекращению диареи.

Куриный бульон

Куриный бульон рекомендуется специалистами при диарее, так как он прекрасно переваривается и способствует выведению токсинов. Курица обладает высокой пищевой ценностью и прекрасно питает ослабленный организм.

Овсянка

Благодаря обволакивающим свойствам овсяной каши работа пищеварительной системы восстанавливается быстрее. Только помни, что при диарее необходимо питаться овсянкой без сахара, сваренной на воде, а не на молоке.

Травяной чай

Мята успокаивает кишечник и облегчает спазмы в желудке, а ромашка оказывает антибактериальное действие. Таким образом, чашка теплого чая, в состав которого входит один из этих ингредиентов, оказывает благоприятное воздействие на организм.

Натуральный йогурт и кефир

Эти кисломолочные продукты содержат пробиотики, которые восстанавливают микрофлору кишечника и позволяют наладить нормальное пищеварение. Главное, выбирать йогурт и кефир без сахар и других добавок.

Фото: (pixabay.com)

Кстати, ранее мы писали о том, что эксперты сообщили, что поможет уберечься от сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования ученых доказывают, что препараты, содержащие жирные кислоты омега-3 и рыбий жир, помогают защититься от некоторых сердечно-сосудистых заболеваний.

Мы рассказывали о том, что диетологи назвали продукты, которые провоцируют депрессию. Известно, что за хорошее настроение отвечает гормон серотонин. Однако многие забывают, что 90% серотонина вырабатывает кишечник. Таким образом настроение напрямую связано с пищеварением.

Также Светлана Фус рассказала, к каким последствиям может привести дефицит воды в организме.При большом снижении воды у человека может ухудшится слух, зрение, а также присутствовать судороги в мышцах.

Видео: РБК-Украина