Алкогольная диета: топ напитков, которые не вредят фигуре

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Для того, чтобы похудеть, нужно избегать алкогольных напитков либо пить их определенные разновидности

Для того, чтобы успешно похудеть, необходимо, помимо пищи, серьезно ограничить себя и в алкоголе. Некоторые алкогольные напитки более дружелюбны к талии, чем другие. Таким образом, если вы хотите сбросить вес, нужно либо не пить вовсе, либо употреблять только низкокалорийный алкоголь, который не окажет деструктивного влияния на вашу фигуру, информирует издание CNN.

Чистый алкоголь содержит 7 калорий на 1 грамм - это меньше, чем грамм жира, который содержит 9 калорий, но больше, чем белок и углеводы, которые содержат по 4 калории на грамм. Количество алкоголя, общий объем напитка, количество углеводов, сахара и смесителей – все это играет определенную роль в процессе похудания.

Самая большая разница в калориях в напитках исходит из содержания алкоголя, но присутствие углеводов в алкогольных напитках также в значительной степени способствует его калорийности, по словам Дуэйна Бершоу, который преподает занятия по виноделию в отделе пищевых наук в Корнельском университете.

"Любые углеводы в вине состоят из небольшого количества сахара… Если мы не говорим о десертном вине, это количество сахара обычно невелико и не вносит значительного количества калорий в вино" - рассказывает он.

Отмечается при этом, что пиво состоит из зерна, в котором хранятся углеводы в виде крахмала: это особо крупные молекулы сахара. Исходя из этого, пиво – весьма калорийный напиток в сравнении с тем же вином.

"Как правило, пиво имеет больше калорий, чем вино, но разница в калориях в основном происходит из оставшихся углеводов в пиве, поскольку содержание сахара в большинстве вин довольно низкое", - поясняет Бершоу.

А вот такие напитки, как водка, текила или джин и вовсе не содержат сахара или углевода, что делает их практически бескалорийными. Чего не скажешь о коктейлях, в приготовлении которых используются эти напитки. Любые добавки в виде смесителей, тоников, соков, сиропов и так далее всегда содержат в себе сахар и являются вредными для фигуры. К примеру, популярные коктейли "Маргарита" или "Пинаколада" в среднем содержат в себе до 500 калорий! В общем, для того, чтобы похудеть, нужно пить правильные напитки и не позволять себе высококалорийный алкоголь, резюмирует Дуэйн Бершоу.

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Видео: (video.rbc.ua)