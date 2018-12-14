"Жиры и холестерин": известная диетолог развенчала мифы о сале

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Известный украинский диетолог Светлана Фус рассказала, почему следует включить в рацион сало

Известный украинский диетолог Светлана Фус развеяла главные мифы о сале и рассказала о пользе любимого украинцами продукта. Соответствующую запись Фус разместила на своей страничке в Instagram.

"В список вредных продуктов относят сало, так как в нем содержится много калорий и жиров, "вредного" холестерина. Большинство людей выделяют сало, как вкусный и аппетитный продукт. Также, оно считается символом нашей кухни. Сало для украинцев - это и закуска, и перекус, и основное блюдо", - отметила эксперт.

Она отметила неоспоримые преимущества сала, среди которых оказался богатый полезными веществами состав.

Иллюстративное фото (flickr.com)

"С точки зрения пользы, сало содержит все виды жирных кислот, жирорастворимые витамины Д и Е, витаминоподобное вещество холин. Все они принимают участие в работе гормональной, нервной, иммунной, антиоксидантной систем организма. Эти вещества обязательно должны входить в ежедневный рацион. Но, важно, с каких источников и в каком количестве", - подчеркнула диетолог.

Фус подчеркнула, что избегать животных жиров в рационе – неправильно, ведь люди должны получать 30% общей калорийности рациона из обоих видов – растительных и животных.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

"Ошибочно думать о жирах: растительные жиры - полезны, а животные жиры - вредные. А еще хуже - видеть в жирах только зло, и избегать их. Таким решением вы будете ухудшать синтез гормонов, обмен веществ и свой иммунитет в целом", - предупредила эксперт.

По словам специалиста, многие боятся сала из-за содержащего в нем холестерина.

"Это строительный материал, который входит в состав оболочки каждой клетки организма, и должен поступать в необходимом количестве. Сало, как любой продукт животного происхождения, содержит холестерин, но его количество значительно уступает другим ингредиентам", - отметила Фус.

Иллюстративное фото (flickr.com)

В качестве примера, она привела показатели холестерина в составе других популярных продуктов, входящих в рацион человека.

"Например: содержания в твердом сыре (от 250 до 1500 мг), в сливочном масле (160-190 мг) или даже в креветках (160 - 210 мг ). Отмечу, что в сале холестерина в среднем (по справочным данным) от 70 до 100 мг на 100 г. А суточная потребность в холестерине 300-400 мг", - заявила диетолог.

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