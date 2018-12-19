Суцільна користь: дієтолог назвала продукти для ідеального зимового меню

Фото: (pixabay.com)

Известний дієтолог Світлана Фус перерахувала овочі, які повинні бути на столі взимку

Український дієтолог Світлана Фус поділилася списком овочів і продуктів, які повинні бути присутніми в оптимальній кількості в зимовому раціоні. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Крім квашених і консервованих овочів, а також капусти, моркви та буряків, експерт пропонує урізноманітнити сезонне меню коренеплодами: селерою, пастернаком, топінамбуром і не забувати про ріпчасту цибулю.

«Рекомендую включати в раціон заморожені овочі - кольорову, брюссельську капусту, броколі, капусту романеско, баклажани, кабачки, цибулю, помідори і перець. Додам сюди і молоду стручкову квасолю або, як її ще називають, - спаржеву. І, хоча, вона відноситься до бобових, за кількістю білка, жирів і харчових волокон її можна віднести до овочевої групи продуктів. Заморожені овочі по своїй харчовій цінності практично не поступаються свіжим», - запевнила фахівець.

Фото: (pixabay.com)

За словами дієтолога, з таких овочів можна готувати велику кількість смачних страв. Наприклад, овочеві роли з суміші капусти, цибулі та сиру, омлет з брокколі і горошком, пироги в тонкому безждріжджовому тісті з різними варіантами начинок з овочів, густі супи-пюре тощо. Для збереження харчової цінності заморожених овочів, їх краще спочатку готувати на пару, а після цього використовувати для страв.

Також Фус рекомендує не забувати про квашені овочі. Але налягати на них не варто – через великий вміст солі ці продукти здатні затримувати воду в організмі і викликати набряк, тому їх також не варто вживати на ніч. Урізноманітнити зимовий раціон допоможе морська капуста. Її можна, наприклад, додати в вінегрет.

Дієтолог нагадала і про гриби. Вона стверджує, що деякі з них містять більше білка, ніж овочі, до того ж, гриби багаті мінералами.

Фото: (pixabay.com)

Експерт закликає не обходити увагою і гарбуз. З цього продукту можна готувати не тільки традиційні каші і десерти, але і додавати в овочеві страви.

Що стосується свіжих овочів на полицях магазинів, то до них дієтолог радить ставитися з обережністю. «Багато з них вирощують в теплицях, які привозять з країн, де їх урожай три рази в рік. Невелику кількість свіжих овочів можна додавати в зимовий раціон. Головне, бути впевненими у їх якості. Не в сезон вони можуть містити багато нітратів. Я вважаю, що це більше літні овочі і вони корисні в період їх достигання у відкритому грунті», - зазначила фахівець.

Фото: (pixabay.com)

Крім того, як стверджує Фус, до овочевих страв для пікантності можна додати насіння, горіхи, авокадо, маслини, часник, імбир і спеції, зробивши їх не тільки корисними, але й смачними.

«Пам'ятайте, щоб добре себе почувати і бути стрункою, необхідно щодня з'їдати близько 500 г овочів. Звучить для деяких загрозливо. І, здається, зробити це непросто. А якщо я напишу - в день потрібно з'їсти дві овочеві страви по 200-250 г. Згадайте, як виглядає 200 г вінегрету на тарілці? Точно не величезна порція», - запевнила дієтолог.

Раніше український дієтолог Світлана Фус назвала переваги вживання сала.

Крім того, відомий дієтолог Віктор Тутелян висловився про традиційний салат "Олів'є" на святковому столі.

Також напередодні свят дієтологи назвали алкоголь, який не зашкодить фігурі.