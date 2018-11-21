Одежда на батарейках: в Украину пришел новый тренд

Фото: Куртка с подогревом (youtube.com/tool-24 Milwaukee)

Специальные термоволокна не боятся влаги и сильных морозов

В Украину пришел новый тренд, который поможет жителям страны не замерзнуть во время морозов, которыми так пугают нас синоптики. Об этом пишет "Сегодня".

В продаже украинских магазинов, а также на различных сайтах появились изделия, которые оснащены специальным подогревом. Такая одежда заряжается от портативного аккумулятора и может стать отличным решением для тех, кому приходится много времени проводить зимой на улице.

Например, жительница Киева Наталья рассказала, что приобрела для прогулок с ребенком на свежем воздухе специальный жилет с подогревом.

В нем содержатся специальные, похожие на волокна, провода. Однако в инструкции указано, что изделие можно стирать в машинке, так как контакта с водой они не боятся.

Скриншот фото (olx.ua)

Специальным тепловолокном оснащают мужские и женские куртки, а также жилеты. Для любителей активного зимнего отдыха появились в продаже даже лыжные костюмы. Также можно найти перчатки с подогревом, носки и даже комнатные тапочки.

Скриншот фото (olx.ua)

Кроме того, появились специальные термопростыни, которые помогут сэкономить на отоплении. Их достаточно включить за несколько минут до сна, чтобы согреть постель.

Куртки и жилеты стоят от одной до трех тысяч гривен. Носки и перчатки – несколько сотен гривен, а специальная простынь обойдется в две тысячи гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что ведущая "Топ-модели по-украински" развенчала мифы об индустрии моды.

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Видео: РБК-Украина