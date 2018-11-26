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Фахівці обрали 5 найголовніших кольорів зими

Lite » Краса і здоров'я 26.11.2018 - 23:18
Фахівці обрали 5 найголовніших кольорів зими
Stella McCartney (фото: vogue.ua)

Команда експертів провела дослідження пошукових запитів з усього світу та споживчі настрої

Фахівці інституту Pantone традиційно обрали для кожного сезону його головні "відтінки". Команда експертів провела дослідження і промоніторила пошукові запити з усього світу, споживчі настрої, політичні події та навіть природні катаклізми, передає Vogue.ua.

Згідно з висновками фахівців, цієї зимки найбільшою популярністю будуть користуватися п'ять "відтінків".

"Синя туманність"

У 2017 році подібний колір за версією Інституту Pantone носив благородну назву "тіниста ялина" і це був синій з невеликим ухилом в зелений. Взимку 2018/19 відтінок "синя туманність" нагадує імлу морозного січневого вечора і добре працює як сам по собі, так і в парі зі світлими кондитерськими тонами густих вершків і крем-брюле.

Фахівці обрали 5 найголовніших кольорів зимиTibi (фото з сайту vogue.ua)

"Пелюстка крокусу"

До цвітіння справжніх крокусів в пробудившемся від зимової сплячки саду залишилося рівно три місяці, мабуть фахівці Інституту Pantone заздалегідь починають тужити по весні і пропонують для нового холодного сезону вбрання усіх відтінків пелюсток цієї квітки.

Фахівці обрали 5 найголовніших кольорів зими

Bottega Veneta (фото з сайту vogue.ua)

"Оливка в мартіні"

Святкову назву відтінку повністю передає колірну гаму. Оливковий у всіх його проявах буде одним з найпопулярніших цієї зими і найкраще він виглядає з відтінками кориці і дубової кори.

Фахівці обрали 5 найголовніших кольорів зимиThe Row (фото з сайту vogue.ua)

"Ультрафіолетовий"

Соковитий ультрафіолетовий був названий головним кольором 2018 року і його популярність настільки велика, що він у складі трендових кольорів "переїжджає" і в новий 2019 рік. Взимку 2018/19 модні дизайнери пропонують носити його в парі з цегляно-червоними відтінками.

Фахівці обрали 5 найголовніших кольорів зимиSacai (фото з сайту vogue.ua)

"Ніжний лимон"

Оптимістичний колір лимона цієї зими виглядає як заздалегідь задумана профілактика нудьги. Носити його нескладно, якщо знати, що його теплі відтінки підходять практично всім, а ось з додаванням зелені краще бути обережними. Якщо у вас колір обличчя не як у Адріани Ліми, то можна отримати злегка хворобливий вигляд.

Фахівці обрали 5 найголовніших кольорів зимиBrandon Maxwell (фото з сайту vogue.ua)

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