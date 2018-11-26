Фахівці обрали 5 найголовніших кольорів зими

Команда експертів провела дослідження пошукових запитів з усього світу та споживчі настрої
Фахівці інституту Pantone традиційно обрали для кожного сезону його головні "відтінки". Команда експертів провела дослідження і промоніторила пошукові запити з усього світу, споживчі настрої, політичні події та навіть природні катаклізми, передає Vogue.ua.
Згідно з висновками фахівців, цієї зимки найбільшою популярністю будуть користуватися п'ять "відтінків".
"Синя туманність"
У 2017 році подібний колір за версією Інституту Pantone носив благородну назву "тіниста ялина" і це був синій з невеликим ухилом в зелений. Взимку 2018/19 відтінок "синя туманність" нагадує імлу морозного січневого вечора і добре працює як сам по собі, так і в парі зі світлими кондитерськими тонами густих вершків і крем-брюле.
Tibi (фото з сайту vogue.ua)
"Пелюстка крокусу"
До цвітіння справжніх крокусів в пробудившемся від зимової сплячки саду залишилося рівно три місяці, мабуть фахівці Інституту Pantone заздалегідь починають тужити по весні і пропонують для нового холодного сезону вбрання усіх відтінків пелюсток цієї квітки.
Bottega Veneta (фото з сайту vogue.ua)
"Оливка в мартіні"
Святкову назву відтінку повністю передає колірну гаму. Оливковий у всіх його проявах буде одним з найпопулярніших цієї зими і найкраще він виглядає з відтінками кориці і дубової кори.
The Row (фото з сайту vogue.ua)
"Ультрафіолетовий"
Соковитий ультрафіолетовий був названий головним кольором 2018 року і його популярність настільки велика, що він у складі трендових кольорів "переїжджає" і в новий 2019 рік. Взимку 2018/19 модні дизайнери пропонують носити його в парі з цегляно-червоними відтінками.
Sacai (фото з сайту vogue.ua)
"Ніжний лимон"
Оптимістичний колір лимона цієї зими виглядає як заздалегідь задумана профілактика нудьги. Носити його нескладно, якщо знати, що його теплі відтінки підходять практично всім, а ось з додаванням зелені краще бути обережними. Якщо у вас колір обличчя не як у Адріани Ліми, то можна отримати злегка хворобливий вигляд.
Brandon Maxwell (фото з сайту vogue.ua)
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