Спасение для сухих и ломких волос: рецепт эффективной маски

Благодаря этой маске локоны станут мягче, эластичнее, а корни волос — укрепятся
Дрожжи для волос — это богатый источник витаминов и минералов, обладающий уникальными полезными свойствами. Благодаря своему составу компоненты способны сухим волосам придать мягкость, тонким — силу и объем, а жирным локонам вернуть природную красоту и свежесть. Бьюти-блогер Марина на своей Instagram-страничке "Домашний косметолог" поделилась рецептом маски, которая станет настоящим спасением для сухих и ломких волос.
При регулярном применении масок из дрожжей можно увидеть существенные изменения внутреннего и внешнего состояния волос. Локоны станут мягче, эластичнее, а корни волос — укрепятся. Главная польза процедуры с использованием дрожжевых масок — это активизация роста волос, которая станет заметна уже после первого месяца лечения.
Полезное воздействие на волосы достигается благодаря уникальному химическому составу главного ингредиента. Каждое вещество, содержащееся в дрожжах, глубоко проникает в структуру волосков и выполняет активные к восстановлению действия.
Иллюстративное фото (unsplash.com)
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:
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Иллюстративное фото (unsplash.com)
Дрожжи и мёд залить тёплым молоком, поставить в тёплое место на 20 минут, затем добавить остальные компоненты, перемешать до однородного состояния.
Маску нанести на корни волос и всю длину, голову утеплить, выдержать 1 час, смыть тёплой водой, затем вымыть голову, привычным для вас способом.
Применение: 2 раза в неделю.
Курс: 1-2 месяца.
Иллюстративное фото (unsplash.com)
Комплекс витаминов и минералов, содержащихся в дрожжевой маске, гарантирует укрепление волосяных луковиц, восстановление сухих, секущихся волос и избавление от многих других проблем, связанных с ухудшением состояния локонов.
Не забывайте проверять компоненты на переносимость.
Напомним, ранее бьюти-блогер поделилась рецептом маски для лица, которая способна заменить дорогостоящую процедуру и подарить результат не хуже ботулинотерапии - так называемого "укола красоты".