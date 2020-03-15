Спасение для сухих и ломких волос: рецепт эффективной маски

Дрожжи для волос — это богатый источник витаминов и минералов, обладающий уникальными полезными свойствами. Благодаря своему составу компоненты способны сухим волосам придать мягкость, тонким — силу и объем, а жирным локонам вернуть природную красоту и свежесть. Бьюти-блогер Марина на своей Instagram-страничке "Домашний косметолог" поделилась рецептом маски, которая станет настоящим спасением для сухих и ломких волос.



При регулярном применении масок из дрожжей можно увидеть существенные изменения внутреннего и внешнего состояния волос. Локоны станут мягче, эластичнее, а корни волос — укрепятся. Главная польза процедуры с использованием дрожжевых масок — это активизация роста волос, которая станет заметна уже после первого месяца лечения.



Полезное воздействие на волосы достигается благодаря уникальному химическому составу главного ингредиента. Каждое вещество, содержащееся в дрожжах, глубоко проникает в структуру волосков и выполняет активные к восстановлению действия.

Иллюстративное фото (unsplash.com)

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ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

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Живые дрожжи 20 - 25 гр.

Молоко 2 ст. л.

Мёд 1 ч. л.

1 яичный желток.

Репейное масло 2 ч. л.

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Дрожжи и мёд залить тёплым молоком, поставить в тёплое место на 20 минут, затем добавить остальные компоненты, перемешать до однородного состояния.

Маску нанести на корни волос и всю длину, голову утеплить, выдержать 1 час, смыть тёплой водой, затем вымыть голову, привычным для вас способом.



Применение: 2 раза в неделю.

Курс: 1-2 месяца.

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Комплекс витаминов и минералов, содержащихся в дрожжевой маске, гарантирует укрепление волосяных луковиц, восстановление сухих, секущихся волос и избавление от многих других проблем, связанных с ухудшением состояния локонов.



Не забывайте проверять компоненты на переносимость.

Напомним, ранее бьюти-блогер поделилась рецептом маски для лица, которая способна заменить дорогостоящую процедуру и подарить результат не хуже ботулинотерапии - так называемого "укола красоты".