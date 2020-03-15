Порятунок для сухого і ламкого волосся: рецепт ефективної маски

Дріжджі для волосся — це багате джерело вітамінів і мінералів, що володіє унікальними корисними властивостями. Завдяки своєму складу компоненти здатні сухому волоссю надати м'якість, тонкому — силу і обсяг, а жирним локонам повернути природну красу і свіжість. Б'юті-блогер Марина на своїй Instagram-сторінці "Домашній косметолог" поділилася рецептом маски, яка стане справжнім порятунком для сухого і ламкого волосся.



При регулярному застосуванні масок з дріжджів можна побачити суттєві зміни внутрішнього і зовнішнього стану волосся. Локони стануть м'якші, еластичніші, а коріння волосся — зміцняться. Головна користь процедури з використанням дріжджових масок — це активізація росту волосся, яка стане помітна вже після першого місяця лікування.



Корисний вплив на волосся досягається завдяки унікальному хімічному складу головного інгредієнта. Кожна речовина, що міститься в дріжджах, глибоко проникає в структуру волосків і виконує активні до відновлення дії.

Ілюстративне фото (unsplash.com)

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ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

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Живі дріжджі 20 - 25 гр.

Молоко 2 ст. л.

Мед 1 ч. л.

1 яєчний жовток.

Реп'яхову олію 2 ч. л.

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Дріжджі і мед залити теплим молоком, поставити в тепле місце на 20 хвилин, потім додати інші інгредієнти, перемішати до однорідного стану.

Маску нанести на корені волосся і всю довжину, голову утеплити, витримати 1 годину, змити теплою водою, потім вимити голову, звичним для вас способом.



Застосування: 2 рази на тиждень.

Курс: 1-2 місяці.

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Комплекс вітамінів і мінералів, що містяться в дріжджовий масці, гарантує зміцнення волосяних цибулин, відновлення сухого, що січеться волосся і позбавлення від багатьох інших проблем, пов'язаних з погіршенням стану локонів.



Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.

Нагадаємо, раніше бьюти-блогер поділилася рецептом маски для обличчя, яка здатна замінити дорогу процедуру і подарувати результат не гірше ботулинотерапії - так званого "уколу краси".