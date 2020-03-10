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Подходит всем: маска для лица, которая заменит "укол красоты"

Lite » Красота 10.03.2020 - 08:36
Подходит всем: маска для лица, которая заменит "укол красоты"
Иллюстративное фото (unsplash.com)

Эту маску легко приготовить в домашних условиях

Рано или поздно в жизни каждой женщины наступает момент, когда она начинает задумываться, как избавиться от признаков увядания, продлить молодость и выглядеть великолепно в своем шикарном возрасте. Многие посещают салоны красоты и оставляют там почти всю зарплату в надежде, что специалисты сделают чудо - повернут время вспять и остановят года. Не торопитесь расстаться с крупной суммой! Бьюти-блогер Марина на своей Instagram-страничке "Домашний косметолог" поделилась рецептом маски, которая способна заменить дорогостоящую процедуру и подарить результат не хуже ботулинотерапии - так называемого "укола красоты".

Маска дает довольно быстрый результат, который вы можете увидеть уже после первого применения. Такую простую, но в то же время очень эффективную процедуру можно делать независимо от того, каким типом кожи вы обладаете. Этот состав подходит абсолютно всем!

Все компоненты взаимосвязаны между собой, тем самым, способны поддерживать жизненную силу эпидермиса и в то же время давать потрясающий результат.

Подходит всем: маска для лица, которая заменит &quot;укол красоты&quot;

Иллюстративное фото (unsplash.com)


Приготовление и применение:

  • 1 ч.л. молока.
  • 1 ч.л. сока алоэ или огурца.
  • 1 ч.л. любимого отвара (ромашки, календулы, петрушки и т.д.).
  • 1 ч.л. мёда (в случае аллергии не добавлять).
  • 0,5 ч.л. любимого растительного масла (оливковое, жожоба, виноградных косточек и т.д.).⠀
  • Овсяная мука 1,5 ст.л.

Подходит всем: маска для лица, которая заменит &quot;укол красоты&quot;

Иллюстративное фото (unsplash.com)

1. Муку запарить кипятком, для того, чтобы продукт стал гелеобразным, нежным (консистенцию разводить - густой сметаны).⠀

2. Все жидкие ингредиенты смешать, добавить запаренную ( остывшую муку), все хорошо перемешать до однородного состояния.

Маску нанести на лицо, зону вокруг глаз, через 5 минут нанести второй слой, оставшуюся массу использовать на шею, зону декольте, выдержать ещё 15 минут, смыть тёплой водой, для закрепления результата нанести на кожу любимый уходовый крем.

Применение: 1 раз в неделю. Курс: 10 процедур, перерыв 1 месяц.
Процедуру можно выполнять по необходимости, если нужен быстрый результат.

Подходит всем: маска для лица, которая заменит &quot;укол красоты&quot;Иллюстративное фото (unsplash.com)

Не забывайте проверять компоненты на переносимость!

Напомним, ранее бьюти-блогер Ирина Шарк поделилась своими секретными рецептами красоты и молодости, в которых используется такой ингредиент, как куркума.

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