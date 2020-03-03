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Как бороться с сухими и ломкими волосами: рецепт эффективного средства

Lite » Красота 03.03.2020 - 08:37
Как бороться с сухими и ломкими волосами: рецепт эффективного средства
Иллюстративное фото (unsplash.com)

Бьюти-блогер поделилась своим проверенным рецептом

Мучаетесь от сухости и ломкости волос, которые еще и выглядят весьма непривлекательно? С этим вполне можно попробовать бороться в домашних условиях без помощи супердорогих средств. Популярный бьюти-блогер Ирина Шарк, которая ранее раскрыла секреты красоты восточных женщин, поделилась на своей странице в Instagram рецептом отвара, который опробовала на себе и осталась довольна результатом.

Готовим отвар из трав от сухости волос:

Ингредиенты:

  • хвощ полевой 1 пакетик,
  • 1 чайная ложка березовых почек,
  • 1 пакетик крапивы,
  • 1 чайная ложка яблочного уксуса.

Заливаем все литром кипятка и настаиваем 20-30 минут. Обязательно процедить и ополоснуть волосы после мытья головы шампунем и бальзамом.

Как бороться с сухими и ломкими волосами: рецепт эффективного средства

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Повторить курс из 14 процедур после каждого мытья головы. ⠀

Иллюстративное видео (instagram.com/irina.shark)

Данный рецепт не только решает проблему ломких волос, но и делает волосы блестящими, укрепляет их, стимулирует рост и останавливает выпадение.⠀

Как бороться с сухими и ломкими волосами: рецепт эффективного средства
Иллюстративное фото (unsplash.com)

Напомним, ранее бьюти-блогер Ирина Шарк поделилась своими секретными рецептами красоты и молодости, в которых используется такой ингредиент, как куркума. Она отметила, что из куркумы можно делать очень много разных масок, это настоящий помощник для здоровья и красоты. Также из куркумы можно сделать золотые патчи, которые прекрасно снимают отёки, убирают синяки и разглаживают мелкие морщинки.

Простая маска, которая "стирает" возраст с лица: готовим в домашних условиях Как остановить выпадение и ускорить рост волос: рецепт эффективного средства
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